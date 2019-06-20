Книги, которые не горят: как работает первая абхазская электронная библиотека

Если нужна какая-нибудь книга или статья, то, в первую очередь, советуют поискать на "Апснытеке". В Абхазии уже восемь лет существует электронная библиотека, в которой опубликованы более четырех тысяч материалов, посвященных истории, этнологии, литературе и языку абхазов и народов Кавказа.

О том, как возникла идея создания первой Абхазской электронной библиотеки, как собирается контент для сайта, кто и за что благодарит админа, за счет чего живет библиотека, читайте в интервью Sputnik Абхазия с администратором "Апснытеки" Алексеем Дбар.

Сария Кварацхелия, Sputnik

— Алексей, не могли бы вы рассказать, когда, как и почему появилась идея создать "Апснытеку"? Почему именно электронная библиотека? И связано ли это с тем, что сегодня практически все переходит в интернет?

— Идея открыть "абхазоведческую" электронную библиотеку пришла в голову в самом начале 2011 года. Я тогда проживал в России, много книг на абхазскую тему под рукой у меня не было, многие издания и вовсе трудно было найти, и я начал собирать электронные версии разного рода книг и текстов. Однажды подумалось: зачем держать это все при себе, почему бы не поделиться с остальными? Так и родилась "Апснытека". Об идее этого "проекта" сообщил Галине Рыженковой, живущей в Москве, филологом по образованию, но умеющей делать простые, любительские сайты. Она поддержала меня, вызвалась оказать техническую помощь, и вот уже девятый год мы работаем вместе с ней над "Апснытекой". Подбором материалов, сканированием книг и журналов в основном занимаюсь я, а все, так сказать, технические вопросы находятся в ведении Галины.

Почему именно электронная библиотека? Так какая же еще? Не открывать же частную библиотеку с "бумажными" изданиями. На мой взгляд, электронные версии книг являются дополнением к "бумажным", но никак не полной заменой. Оба "варианта" книг еще долго будут сосуществовать.

— Как отреагировали коллеги и знакомые на ваше решение?

— Никак. Никто долгое время ничего не знал, даже самые близкие люди. Лично я не придавал большого значения сайту. Ну, подумаешь, очередной сайт, каких в мире тысячи и тысячи. Однако, к моему удивлению, когда в 2013 году я вернулся в Абхазию, о сайте в стране знало уже довольно много людей. И это при том, что мы с Галиной никаких рекламных кампаний практически не проводили. У нас ведь не было цели заработать на сайте; это некоммерческий проект, и сайт свободен от рекламы.

— Но ведь открытие сайта, его наполнение связано с финансовыми затратами. Кто-нибудь поддерживает вашу инициативу?

— Мы специально решили изначально делать наиболее простой сайт. Поэтому особых финансовых затрат сайт не требовал и не требует. В самом начале пути, помнится, несколько человек добровольно перевели небольшие суммы на наш счет. Официально же никто пока не помогал, да мы и не просили.

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— Как вы собираете материал для ресурса?

— Многое уже находится в сети. Немало предоставляют авторы и издатели; книжной торговли в современной Абхазии, как известно, практически нет, люди почти перестали покупать книги, тиражи местных изданий большей частью, попросту говоря, раздариваются потенциальным читателям, и авторы (да и издатели), за редким исключением, охотно предоставляют электронные версии книг нам или другим электронным библиотекам. А те книги, журналы, газеты (как правило, это старые издания), которых нет в сети, приходится самим оцифровывать.

— В Абхазии очень много не оцифрованных книг, документов. С какими сложностями Вы сталкиваетесь при наполнении сайта?

— Иногда сложно найти некоторые редкие издания. Они в Абхазии попросту не сохранились. Война нанесла, как мы все знаем, огромный ущерб библиотекам и архивам страны. А так особых трудностей не вижу.

— Какой объем книг, документов, статей и видеоматериалов опубликован на "Апснытеке"?

— По состоянию на сегодняшний день – около четырех тысяч разного рода публикаций. Это касается книг, документов и статей. Видеоматериалов как таковых на сайте нет, есть только ссылки на некоторые опубликованные в открытых источниках видео.

— Какие критерии вообще есть, какой отбор проходят материалы, которые попадают в вашу электронную библиотеку?

— Строгого отбора нет. Все, что вышло в Абхазии или в мире о нашей стране, может попасть на сайт. Не выкладываем только антиабхазские, скажем так, произведения, а также провокационные тексты, которые иногда выходят непонятно где самиздатом. Вообще же, мы не оцениваем книги и статьи. В любой частной библиотеке хранятся ведь не только шедевры.

— Чего сейчас не хватает вашему ресурсу?

— Если говорить о содержании, то у нас, скорее, переизбыток материала, найти бы время все выложить. Поначалу у нас было мало материала, и мы выкладывали все подряд, не всегда "обязательные", скажем так, тексты. Поэтому надо бы несколько "почистить" контент, сделать, так сказать, оптимизацию сайта. Что касается технических моментов, то, наверное, с точки зрения современного веб-дизайна, многого не хватает. Нельзя судить нас строго, это же любительский сайт, он таким и задумывался. Впрочем, мы стараемся учитывать современные запросы и тенденции, в том числе то, что пользователи все чаще заходят на сайты с мобильных устройств. Все развивается, потихонечку движемся и мы.

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— Не могли бы вы вспомнить какую-нибудь интересную историю, связанную с "Апснытекой", может, чья-то карьера началась с публикации на вашем ресурсе, может, кто-то, благодаря материалам из вашей электронной библиотеки, нашел своих родственников, установил свою генеалогию или узнал жизненно важную информацию?

— Чаще всего пишут студенты, мол, благодаря материалам на сайте, написали дипломную, магистерскую или еще какую-то работу. Вряд ли кто-нибудь из авторов начинал карьеру с публикации в "Апснытеке". Однако есть авторы (как правило, российские), которые признавались в письмах, что в своих книгах или статьях широко использовали материалы нашего ресурса. А недавно один молодой человек с Северного Кавказа написал, что "Апснытека" вдохновила его на создание аналогичного сайта, посвященного его народу. Ну что же, ждем. Чем больше аналогичных сайтов, тем лучше.

— Вообще, часто ли вас благодарят, критикуют, дают советы? Может, кто-то специально выяснял, кто стоит за "Апснытекой", чтобы поблагодарить или, наоборот, пожаловаться?

— Благодарят часто, да. Особой критики или жалоб не помню. Но иногда высказывают разного рода пожелания. Стараемся прислушиваться.

— Ученый мир, писатели и поэты очень трепетно относятся к авторским правам. Некоторые из-за этого даже не отдают свои труды в Госархив. За годы работы "Апснытеки" не возникало ли проблем с авторами? © Фото : http://albumarium.com/ Создан исследовательский центр "Абхазская энциклопедия"

— Практически нет. Лишь иногда авторы просили удалить их тексты. Если какой-нибудь автор не хочет, чтобы его текст был выложен на сайте, мы, конечно, удовлетворим его просьбу. Но большинство авторов, по крайней мере абхазских, сами просят опубликовать на сайте их книги или статьи.

— Общаетесь ли вы с авторами перед публикацией?

— Иногда да, но чаще – нет. Ведь со многими авторами мы просто не знакомы.

— Расскажите, пожалуйста, о библиотечной отрасли сегодня. Какое значение имеет электронная библиотека в жизни современного человека?

— Я не библиотекарь. О библиотечной отрасли лучше спросить профессиональных библиотекарей. Электронные же библиотеки в наше время неизбежны, хотим мы этого или нет. Значение их, думается, будет только возрастать.

— Часто, когда нужна какая-нибудь книга, можно услышать: "Поищи на "Апснытеке". В какой-то степени отпала необходимость посещать библиотеку, тратить время на дорогу и выписку нужной книги. Как Вы думаете, не сложно ли традиционным республиканским библиотекам конкурировать с "Апснытекой"?

— Не будет "Апснытеки" – будет другой аналогичный сайт. Да ведь и немало существует сайтов-библиотек! Традиционным же библиотекам приходится искать нетрадиционные методы привлечения публики. А что делать? Мы живем в XXI веке. "Бороться" с электронными текстами бессмысленно, по крайней мере, у нас в Абхазии.

— Интересно, сколько посетителей имеет ваша библиотека в день, в месяц или в год. вы ведете статистику посещений?

— Каждый день заходит от 500 до 700 человек, иногда больше. В выходные и праздничные дни посетителей меньше, чем в будни. Конечно, можно было бы увеличить число посетителей, если бы была поставлена такая цель, если бы проводились разного рода "рекламные кампании". Но мы некоммерческий "проект", поэтому не лучше ли тратить силы на наполнение сайта контентом, чем на рекламные акции?