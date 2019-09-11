Абхазский футболист Шабат Логуа о проблемах "Нарта", карьере в России и амулете

В эксклюзивном интервью для Sputnik Абхазия экс-звезда сухумского ФК "Нарт", а ныне игрок российской "Тюмени" Шабат Логуа рассказал о первых впечатлениях после переезда, поведал о том, как его приняли в команде, а также поделился обеспокоенностью ситуацией вокруг развития профессионального футбола у себя на родине.

Лучший футболист Абхазии по итогам прошлого сезона Шабат Логуа в конце августа подписал контракт с российским клубом "Тюмень" и уехал покорять новые для себя вершины в "нефтегазовую столицу России". О том, как спортсмен обустраивается на новом месте, он рассказал в интервью заместителю руководителя редакции Р-Спорт Максиму Огненному.

Дебют в новом клубе пришлось ждать недолго, и уже 3 сентября 24-летний футболист вышел в стартовом составе своей новой команды и провел на поле практически все 90 минут.

К большому сожалению местных болельщиков, "Тюмень" не смогла обыграть своего соперника, но руководство клуба отметило первое появление на поле Шабата, особо выделив скоростные прорывы полузащитника на своем фланге.

- Шабат, какие цели и задачи вы ставите перед собой в дебютном сезоне за "Тюмень"?

- Верю, что смогу помочь своей команде. И, конечно же, вырасти как игрок.

- Какие ваши первые впечатления от команды и от города, коллектив принял вас хорошо?

- В Тюмени есть все условия для футбола, нравится абсолютно все. Город удивил своей ухоженностью и чистотой.

Что касается команды, то приняли хорошо, в целом, в клубе очень хорошая атмосфера!

- Остается ли после игр и тренировок свободное время, как проводите его в пока незнакомом для вас городе?

- В свободное время отдыхаю, восстанавливаюсь. В основном нахожусь постоянно дома.

- Есть у вас какие-то свои приметы перед матчем или амулет, который всегда при вас.

- Есть и примета, и амулет, но не буду озвучивать.

- Поддерживают ли вас дома, в Абхазии?

- Да, конечно, семья и друзья стараются не пропускать трансляции матчей.

- Как часто бываете на родине?

- Все свободное время провожу там.

- За вашими успехами пристально следят не только профессионалы из мира спорта, но и обычные ребята из Абхазии, которые вдохновляются вашими успехами. Есть ли у вас какое-то наставление будущим спортсменам?

- Надо тренироваться, отдавать себя тренировочному процессу, быть профессионалом. Все реально, нужно просто этого хотеть и идти к поставленной цели!

- О развитии футбола в Абхазии вы знаете не понаслышке, годы выступления на местном уровне помогли разобраться в особенностях профессионального футбола.

- Проблемы в развитии футбола в Абхазии есть, и они очень большие, к сожалению. Несмотря на это есть люди, которые отдают себя футболу, но кроме энтузиазма, ничего у них нет!

Например, самый титулованный клуб Абхазии сухумский "Нарт", команда, которая воспитала меня, столкнулся с финансовыми проблемами, но игроки согласились играть бесплатно до лучших времен.

ФК "Тюмень" проведет свой следующий матч уже сегодня, 11 сентября, против команды "Уфа-2". Шабат Логуа имеет все шансы оказаться в стартовом составе, выйти на поле и порадовать своих болельщиков и в России, и в Абхазии красивой игрой и результативными действиями.

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