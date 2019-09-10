Футболист из Абхазии сыграл в матче против сборной Ирландии

Матч юношеских сборных по футболу России и Ирландии состоялся в понедельник 9 сентября и окончился победой российской команды.

CУХУМ, 10 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Футболист из Абхазии, член юношеской сборной России 2003 года Айнар Эшба дебютировал в матче Россия - Ирландия, сообщил Sputnik агент футболиста Тимур Хинтуба.

По его словам, сборная России одержала победу над Ирландией со счетом 2:1. Тренер сборной России высоко оценил игру Эшба в составе сборной.

"Айнара вызвали на сборы, в рамках которых были запланированы игры со сборной Ирландии. Он дебютировал в составе национальной сборной в роли опорного полузащитника. Тренер дал ему высокую оценку и отметил, что из него может вырасти большой футболист. Сборная связывает с ним большие надежды", - рассказал футбольный агент.

Хинтуба отметил, что после игры Айнар вернулся к тренировкам в мадридский клуб Alcobendas-Levitt, в котором он играет с 2017 года.

"К следующим сборам перед Чемпионатом Европы тренер сборной России будет выбирать игроков, исходя из их успехов в клубах", - объяснил он.

В состав юношеской сборной России 2003 года Айнар Эшба попал в августе. С 2017 года он играет в мадридском клубе Alcobendas-Levitt при футбольной академии Intersoccer Madrid. С 2016 года Эшба играл в División De Honor (Золотая Лига – ред.) в Испании в возрастных категориях "Инфантиль" и "Кадет".

16-летний центральный полузащитник Айнар Эшба начинал свою карьеру в футбольном клубе "Нарт". С 2013 по 2017 годы тренировался в различных командах Барселоны.

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