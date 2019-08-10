Свой среди чужих: как футболист из Нигерии оказался в Абхазии

О том, как молодой футболист из Нигерии попал в Абхазию, как ему удается заводить в новой стране друзей и чем абхазская культура напоминает ему родину, читайте в материале.

Стивен Адеподжи – игрок сухумского футбольного клуба "Динамо". Уже год Стивен живет в Сухуме, пытается стать своим в новой для себя стране, учит русский язык и знакомится с абхазской кухней. Но обо всем по порядку.

Sputnik, Асмат Цвижба

Еду туда, не знаю куда

Чтобы играть в сухумском "Динамо" Стивен преодолел более девяти тысяч километров. Примерно такое расстояние разделяет Абхазию и Нигерию. Поехать в Сухум 23-летнему спортсмену посоветовал футбольный агент из России, приехавший по работе в Нигерию.

"Мне сказали, что у меня есть потенциал, и я должен развивать его. Объяснили, что в Абхазии нужны игроки. Я не задумываясь поехал, ведь мне нужно было попробовать свои силы", - рассказал Стивен.

Футбол в Нигерии, по его словам, не самый популярный вид спорта. Но отец спортсмена мечтал, чтобы его сын стал великим футболистом. Потому в девять лет мальчика отдали в футбольную Академию.

© Sputnik / Томас Тхайцук Стивен Адеподжи. Игрок из Нигерии выступающий за Динамо Сухум

"Футбол – это часть меня. Это именно то, чем я хочу заниматься и в чем нахожу себя", - признался он.

Об Абхазии до приезда сюда футболист ничего не слышал. Впервые узнал о ней от футбольного агента. Сразу же попытался найти информацию о стране в Google. Поисковик выдал Стивену картины красивых пляжей, пальм и природных достопримечательностей, а еще рассказал о последствиях войны в 1992-1993 годов.

Родители Стивена не стали останавливать сына.

"Отец сказал, что я уже взрослый мужчина, который может сам за себя отвечать. Главное - следовать своей цели", - уверен молодой человек.

Google в помощь

В Абхазию футболист впервые попал зимой. Первое впечатление: в Сухуме очень размеренная и спокойная жизнь, вспоминает Стивен. Но изучать культуру и гулять по городу у спортсмена времени не было, пришлось с головой окунуться в работу. Тренировки "Динамо" проходят каждый день с 9:30 до 11 утра.

- А как же языковой барьер?

- Мой тренер говорит на английском и ребята в команде тоже. Это самое главное. Понимаете, моя цель – играть в футбол. Все остальное решается. Если в магазине или на улице меня не понимают, то я пользуюсь онлайн переводчиком. Я пытаюсь учить русский, но, честно говоря, это очень сложно.

© Sputnik / Томас Тхайцук Чтобы играть в сухумском "Динамо" Стивен преодолел более девяти тысяч километров

Каждый день Стивена расписан по часам. Тренировки, время на отдых, обед и снова тренировки. Когда же у него находится свободное время, он прогуливается по улицам Сухума, изучает город и знакомится с новыми людьми.

"Люди в Абхазии очень дружелюбные. У них нет негативного отношения к афроамериканцам. Когда тебя видят на улице, все улыбаются, машут. А когда говоришь, что из "Динамо", то относятся еще лучше", - рассказывал Стивен.

Как дома

Культура абхазов, во многом напоминает традиции в Нигерии, утверждает Стивен.

"К примеру, девушки и парни у вас не могут жить вместе до женитьбы, есть определенные правила поведения и нормы приличия. Это мне нравится, у нас тоже так принято", - объяснил он.

Футболист за год жизни в Абхазии побывал в Гагре, Новом Афоне и Очамчыре. Всюду гостя из Нигерии пытались угостить национальной кухней, больше всего Стивену понравился акуд и абыста.

"Здесь кухня очень острая, но мне не привыкать. В Нигерии мы тоже любим все острое. К сожалению, я так и не попробовал абхазские вина, потому что тренера запрещают нам пить алкоголь. А, если хочешь быть успешным футболистом, нужно соблюдать все правила. Зато ребята из команды часто берут меня с собой на шашлыки", - рассказывал он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Культура абхазов, во многом напоминает традиции в Нигерии, утверждает Стивен

По контракту Стивен будет играть в "Динамо" еще год. Загадывать о том, как сложится его дальнейшая карьера, футболист не хочет, но мечтает играть в составе национальной сборной Нигерии.

"Мне нравится абхазский футбол. У вас хорошие тренеры и техника, но честно говоря, в Нигерии он более развит. Я мечтаю вывести нигерийский футбол на новый уровень и однажды, обязательно, вернусь на родину", - подчеркнул он.

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