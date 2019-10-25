Угроза национальной безопасности: ЦСИ оценил состояние экономики Абхазии

Центр стратегических исследований при президенте Абхазии опубликовал отчет об анализе состояния экономики республики с 2009 по 2018 год. В интервью ведущей радио Sputnik Лиане Эбжноу заведующая отделом экономики ЦСИ Хатуна Шат-ипа рассказала, к чему привело сокращение собственного производства в Абхазии, почему население в республике стало меньше работать, причем здесь теневая экономика и что происходит с ВВП Абхазии.

Sputnik

- Хатуна Какоевна, какие выводы вы можете сделать об экономической ситуации в Абхазии, согласно статистическим данным?

- Можно сказать, что экономика Абхазии не работает на повышение уровня жизни населения - практически ничего не производится, сокращается объем производства и превалирует импорт. За последние десять лет импорт в Абхазии увеличился на 12,5 миллиарда рублей, а экспорт всего на четыре миллиарда рублей. Импорт в три раза опережает показатели роста экспорта. Существующие проблемы привели нашу экономику в такую зону, где показатели начали превышать допустимые пороговые значения, что вызывает угрозу экономической и национальной безопасности.

- Могли бы вы привести конкретные примеры сокращения производства в республике?

- К примеру, за десять лет производство пиломатериалов сократилось с девяти до семи тысяч кубических метров, извести со 130 до 18 тонн, хлебобулочных изделий с шести тысяч до 3 700 тонн. Но есть и положительная динамика по производству вина, пива и минеральной воды. Это связано с тем, что в этом сегменте развит экспорт и созданы необходимые условия.

- Влияет ли нестабильная экономическая ситуация в стране на уровень занятости населения?

- Да, уровень занятости населения за последние пять лет значительно снизился. Из 140 тысяч трудоспособных лиц официально занято более 42 тысяч человек. За последние пять лет ежегодно на рынке труда Абхазии в среднем трудоустраивались 454 человека. Особенно наблюдается снижение в отрасли строительства и торговли.

- С чем именно это связано?

- Дело в том, что когда в экономике нет собственного производства, когда разрастается теневой сегмент и когда нет эффективного управления, появляется отсутствие рабочих мест.

- Значит ли это, что доля теневой экономики в Абхазии довольно высока?

- Теневая экономика составляет более 53% от валового внутреннего продукта республики. А это от 15 до 18 миллиардов рублей.

- Как определяется эта сумма?

- Мы основываемся на факте того, что денежные расходы населения стали превышать денежные доходы. Такая тенденция появилась с 2016 года. За эти три года расходы населения на 30 миллиардов рублей превысили доходы.

- Что можно сказать о динамике развития ВВП Абхазии?

- Фактически ВВП снижается. За последние пять лет ВВП увеличился на 4 миллиарда 300 миллионов рублей, то есть на 3%. В то время как среднегодовые показатели должны достигать 8-9%. Структура ВВП также вызывает много вопросов. К примеру, доля государственного сектора – 17% , в то время как среднемировые показатели – около 30%. Хотя в госсекторе республики заняты 75% от общей численности работающих.

- В 2018 году доходы государственного бюджета Абхазии увеличились на 790 миллионов рублей и составили более девяти миллиардов рублей. В то же время с 2016 года не растет показатель собственного дохода государства. Как вы можете это объяснить?

- Собственные доходы в 2018 году составили более четырех миллиардов рублей. Основа собственных доходов – налог на прибыль и добавленную стоимость, что составляет три миллиарда рублей. Но в эту же сумму нам обходится финансирование общегосударственных вопросов, национальной безопасности и правоохранительной деятельности. А расходы на социальную политику в 2018 году составили всего 230 миллионов – это пенсионное обеспечение, социальное обслуживание, охрана семьи. В процентном отношении это всего 2,7% от бюджета. К примеру, в России этот показатель более 28%.

- Доля инвестиций в Абхазию с 2014 по 2018 год составила 22 миллиарда рублей. Как эта сумма повлияла на развитие экономики?

- Для Абхазии это серьезная сумма. Благодаря этой сумме было создано 2260 рабочих мест, увеличился ВВП и собственные доходы бюджета на 1 миллиард 800 миллионов рублей. Однако в этот раз инвестиции не стали основой развития экономики. В предыдущую пятилетку инвестиций было меньше – 18,5 миллиарда, но отдача была больше. Численность занятых увеличилась почти на пять тысяч человек, а ВВП на 9 миллиардов рублей.

- В чем причина низкой отдачи, учитывая, что сумма инвестиций в несколько раз увеличилась?

- Дело в том, что инвестиционная политика проходит отдельно от структурной. В соответствии с законом у нас говорится о том, что эти отрасли должны развиваться вместе. Структурные изменения должны быть целью, а инвестиции – инструментом.

Более того, такой объем инвестиций даже ухудшил отраслевую структуру ВВП. В 2014 году первые две позиции занимали строительство и торговля, которые вместе занимали почти половину ВВП, чего не скажешь сейчас. По нашим наблюдениям, это происходит из-за того, что в стране отсутствует программно-целевой метод управления экономическими процессами.

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