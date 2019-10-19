Делегация из Абхазии примет участие в Международном инвестфоруме в ДНР

СУХУМ, 19 окт - Sputnik. Делегация из Абхазии примет участие в Международном инвестиционном форуме, который пройдет в самопровозглашенной Донецкой народной республике в конце октября, сообщается на сайте оргкомитета форума.

"При поддержке главы ДНР Дениса Пушилина с 29 по 30 октября пройдет Донецкий международный инвестиционный форум. Ожидаются представители бизнес-ассоциаций и предприниматели из США, Евросоюза, Сирии, дальнего и ближнего зарубежья, в том числе из Российской Федерации, Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и, конечно же, ЛНР", - сказано в сообщении оргкомитета.

В рамках форума запланированы дискуссии, доклады, посещение ведущих промышленных предприятий Донецкой народной республики.

"На полях форума ожидается подписание ряда инвестиционных соглашений и договоров. В целом для участия в работе форума ожидается прибытие более 500 представителей политической и деловой элиты из разных стран", - отметили в оргкомитете.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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