"АПРА" и прорыв: Нацбанк Абхазии подводит итоги

Председатель Нацбанка Абхазии Беслан Барателиа подвел итоги работы платежной системы республики "АПРА" за девять месяцев 2019 года, рассказал об успехах абхазской карты в мире.

По итогам девяти месяцев 2019 года объем операций, осуществленных через Национальную платежную инфраструктуру Абхазии, составил 11 миллиардов 82 миллиона рублей, что на 19,2% больше в сравнении с 2018 годом.

Бадри Есиава, Sputnik

По словам председателя Нацбанка Абхазии Беслана Барателиа, в 2019 году зафиксирован существенный рост показателей, положительно характеризующий развитие Национальной платежной системы Абхазии. Он отметил, что еще более быстрыми темпами растут объемы денежных операций по международным платежным системам, которые обслуживаются на территории Абхазии.

Объем безналичных операций на территории Абхазии за три квартала текущего года составил 1 миллиард 971 миллион рублей и по сравнению с аналогичным показателем за 2018 год увеличился на 43,3%. Положительную тенденцию Беслан Барателиа связывает в том числе с увеличением количества установленных POS-терминалов в местах туристической активности.

С января по октябрь 2019 года было дополнительно установлено 435 POS-терминальных устройств, и общее их количество на сегодняшний день составляет более 1700 единиц.

"Намечается и другая тенденция. Если рассматривать структуру операций по российским картам, у нас буквально два-три года назад около 90% всех операций были связаны со снятием наличных средств в банкоматах и только 10% использовалось на оплату товаров и услуг через POS-терминалы. В этом году картина поменялась, на снятие денег в банкоматах уже приходится лишь 55-60%", - рассказал Барателиа.

Председатель Банка Абхазии напомнил, что во время оплаты товаров через POS-терминалы комиссия не взымается. Вместе с увеличением количества терминалов оплаты в Абхазии, растет и безналичный оборот денежных средств. К примеру, если в 2018 году картами "АПРА" были оплачены товары и услуги на 44 миллиона рублей, то за девять месяцев 2019 года этот показатель увеличился почти в два раза и составил 81 миллион рублей.

Несмотря на развитие культуры безналичных платежей в Абхазии, все же преобладающая доля операций по картам АПРА – 97% приходится на операции по снятию наличных средств. В среднем, ежемесячно через банкоматы снимают один миллиард рублей.

"АПРА" в мире

В октябре 2019 года карты абхазской национальной платежной системы "АПРА" заработали на территории присутствия национальной платежной системы "Мир", что позволит держателям карт "АПРА World" осуществлять покупки и снимать наличные денежные средства на территории России.

Общее количество держателей карт "АПРА" на сегодняшний день составляет около ста тысяч человек. Массовая эмиссия карт "АПРА World" начнется со следующей недели.

Сбербанк Абхазии начал прием заявлений от граждан, желающих получить карту "АПРА World".

"Мир" — национальная российская платежная система. Выпускаются дебетовые и кредитные карты, расчеты в системе "Мир" производятся в рублях.

Держателям карт "Мир" на территории Абхазии доступны операции по выдаче наличных денежных средств в банкоматах и кассах банков, а также операции по оплате товаров и услуг в POS-терминалах, установленных в торговых точках республики.

Национальная платежная система "АПРА" была создана в 2012 году для внедрения современных банковских продуктов и услуг и развития платежной карточной инфраструктуры.

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