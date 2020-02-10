Алексей Двинянин: у дипотношений России и Абхазии большое будущее

В День дипломатического работника посол России в Абхазии Алексей Двинянин рассказал Sputnik о том, как эту дату отмечают в посольстве, оценил уровень дипломатических отношений между странами и чем, помимо рутинной работы, занимаются работники ведомства.

День дипломатического работника отмечается в России 10 февраля. Учрежден он был 31 октября 2002 года, а его исторической основой стала дата создания первого внешнеполитического ведомства России — Посольского приказа, самое раннее упоминание о котором датируется 10 февраля 1549 года.

Sputnik

– Алексей Аркадьевич, расскажите, как проходит День дипломатического работника в посольстве, существует ли какая-то традиционная форма празднования?

– Обычно День дипломатического работника широко отмечают во всех российских загранучреждениях, естественно и в Министерстве иностранных дел на Смоленской площади в Москве. Как правило, проходят торжественные собрания коллективов, разного рода приемы, интервью, фото- и видеовыставки. В этом году в силу объективных обстоятельств мы не успели это организовать, у вас очень активная политическая жизнь, в которую посольство не вмешивается, но тем не менее, безусловно, мы с вниманием, иногда с обеспокоенностью наблюдаем. Поэтому в этом году мы решили ограничиться митингом у мемориальной доски супругам Вишерневым, а вечером планируем неформальный прием с дипломатическим корпусом, куда приглашаем основной состав МИД Абхазии и тех дипломатов, которые сегодня находятся здесь, в частности представителя Приднестровской Молдавской Республики, моего старого друга Гарри Сергеевича Купалба.

В разных посольствах День дипломатического работника отмечают по-разному. Если ситуация спокойная и безмятежная, можно поехать на берег моря, если погода позволяет, я сегодня прочитал, что температура Черного моря плюс девять градусов, это, наверно, немного прохладно, хотя для шашлыка, может быть, и сойдет. Если это где-то в Маврикии, то можно устроить и массовый заплыв.

– Могли бы вы оценить уровень дипломатических отношений между Абхазией и Россией, какие перспективы развития и укрепления отношений двух стран?

– Уровень дипломатических отношений между Абхазией и Россией, безусловно, высок, он высок даже на фоне наших отношений с крупными странами, не побоюсь сказать, что даже с такой великой державой, как они себя называют, Соединенными штатами Америки. Вы, конечно, в курсе серьезной международной обстановки, которая сейчас происходит, против России уже несколько лет введены санкции, санкции абсолютно неправовые, неподтвержденные какими-либо ссылками на международное право, что приводит в том числе к снижению дипломатических отношений. С нашими государствами, слава богу, этого не происходит, причем независимо от того, кто у власти в Республике Абхазия, отношения постоянно развиваются по восходящей.

24 ноября 2014 года был подписан ключевой Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве, в развитие которого у нас по различным направлениям от военно-политического до социального стали развиваться и подписываться так называемые секторальные Соглашения. Это фактически подтверждения высокого уровня наших и дипломатических и просто добрососедских отношений. Замечу, что между нашими странами наработана солидная договорно-правовая база, подписано свыше ста документов, которые имеют международную правовую основу.

Это свидетельствует об обоюдном желании быть ближе друг к другу и развивать партнерские связи. У нас успешно работает механизм двусторонней консультации, в прошлом году состоялось сразу несколько встреч между главой МИД Абхазии Дауром Кове и заместителем главы МИД России Андреем Руденко, который курирует закавказское направление. В апреле прошлого года Даур Кове провел обстоятельные переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Более того, чуть менее месяца назад, Андрей Руденко снова принял в Москве министра иностранных дел Абхазии, то есть по дипломатической линии у нас все развивается динамично и позитивно.

– Абхазию традиционно посещают туристы из России, какое взаимодействие с ними имеет посольство?

– Преимущественно туристами из России занимается наш консульский отдел, в основном люди обращаются за разного рода документами. Тут я не могу быть столь оптимистичным, как ранее, поскольку зачастую у российских туристов крадут документы, с какой это делается целью, мне не известно. Граждане вынуждены обращаться за справками для возвращения на родину, за разного рода свидетельствами, другими документами, подтверждающими их российское гражданство и то, что они проживали в том или ином городе. С одной стороны, уровень туристов растет, в прошлом году Абхазию, по нашим данным, посетило более одного миллиона человек, это приличная цифра. Несмотря на относительно средний уровень инфраструктуры в туристической отрасли в Абхазии, россияне с охотой приезжают сюда. Причем приезжают люди разных возрастов, от детей до пенсионеров. Я сам живу на Кодорском шоссе и зачастую вижу туристов даже в октябре и ноябре, они прогуливаются по пляжу. В беседе они рассказывают, что им импонирует климат в Абхазии, нравятся пляжи. Я бы хотел призвать правоохранительные органы Абхазии более внимательно относиться к российским туристам, наладить четкую систему охраны туристической отрасли от криминала. Это здорово бы помогло увеличению притока туристов в Абхазию.

– Чем, помимо рутинной работы, занимаются сотрудники посольства, как проводят свободное время?

– Действительно, сотрудники посольства не сидят с утра до ночи в здании, у нас рабочее время с девяти до 18:00, если нет иных срочных заданий. Наши сотрудники по-разному проводят свой досуг, есть театралы, к ним относятся большинство сотрудников посольства, они завсегдатаи РУСДРАМа и Абхазской государственной филармонии. С генеральным директором РУСДРАМа Ираклием Хинтба я знаком очень давно, еще до того как приехал сюда послом, поэтому всегда с удовольствием принимаю его приглашения не только на спектакли, но и на разного рода общественные, культурные мероприятия, например, выставки, которые проводят в фойе театра. Часть сотрудников играет в футбол и настольный теннис вместе с абхазами, кто-то просто любит путешествовать, у вас прекрасная страна и природа. Я знаю, что есть любители собирать грибы, есть несколько рыбаков, несколько раз меня угощали рыбой, которую поймали наши сотрудники.

В посольстве есть свой клуб, где располагается бильярдная, по выходным сотрудники там любят проводить время. В целом, дружелюбное отношение подавляющего большинства жителей Абхазии к русским, особенно к сотрудникам посольства, содействует расширению нашего досуга.

– Какие особенности работы в Абхазии вы могли бы отметить?

– Если очень субъективно, работу в Абхазии можно сравнить с коробкой передач на автомобиле, то мы движемся на высокой передаче, то на низкой, и переключение порой происходит очень динамично и непредсказуемо.

Особенностей много, но они присущи всей дипломатической работе Российской Федерации во всем мире. Чтобы наша работа совместно с абхазским населением проходила более гладко и более предсказуемо, я бы хотел через близкое и фактически родное информационное агентство Sputnik Абхазия передать абхазскому народу пожелание благополучия, мирного неба над головой и счастья. Поздравляю всех российских дипломатов, их родных и близких, а также наших дорогих ветеранов нашей внешнеполитической службы с этим профессиональным праздником.

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