Инвестпрограмма и вопросы обороны: посол Двинянин о развитии отношении России и Абхазии

Посол Абхазии в России после инаугурации избранного президента Рауля Хаджимба рассказал о важнейших направлениях абхазо-российского сотрудничества.

СУХУМ, 9 ноя - Sputnik, Сария Кварацхелия. Россия намерена продолжать реализацию инвестиционной программы в Абхазии, об этом корреспонденту Sputnik после церемонии инаугурации президента Абхазии заявил посол России в Абхазии Алексей Двинянин.

"Что касается российско-абхазского сотрудничества, мы намерены продолжать реализацию инвестиционной программы вместе и под руководством Рауля Джумковича Хаджимба здесь, в Абхазии. А также, как подчеркнул президент (во время речи на инаугурации - ред.), важно не забывать сферу обороны и безопасности республики, поскольку для Абхазии, с учетом наличия восточных соседей, то это, к сожалению, пока остается актуальным", - сказал Двинянин.

Посол отметил, что выборы президента Абхазии прошли в соответствии с демократическими принципами и в стране сохраняется стабильность.

"И это самое главное для Абхазии", - добавил Алексей Двинянин.

Инаугурация избранного президента Абхазии Рауля Хаджимба прошла в среду, 9 октября.

Согласно закону "О президенте" Республики Абхазия, инаугурация избранного президента проходит на 30 день со дня официального объявления Центральной избирательной комиссией результатов выборов.

По данным Центризбиркома, по итогам второго тура выборов президента Абхазии победу одержал действующий президент Рауль Хаджимба, он набрал 47,39% голосов. Его оппонент Алхас Квициниа – 46,17% голосов.

На инаугурацию приехали делегации из делегации из России, Южной Осетии, Донецкой и Луганской народных республик, Приднестровской Молдавской республики и Нагорно-Карабахской республики, а также Никарагуа.

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