Неформальный "Диалог": в Сухуме обсудили культурные связи России и Абхазии

Международный интеллектуальный клуб "Диалог", который ставит перед собой задачу создания площадки для диалога и обсуждения культурных проектов, был создан при представительстве Россотрудничества в Абхазии в июле 2019 года

СУХУМ, 23 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Встреча интеллектуального клуба "Диалог" на тему "Музыкально-поэтический диалог в контексте российско-абхазских культурных связей" прошла в Сухуме 23 октября.

Интеллектуальный клуб "Диалог" был создан представительством Россотрудничества в Абхазии в июле. Организация объединяет активных представителей интеллигенции Абхазии, которые осуществляют социально значимую деятельность в сфере культуры и образования.

В этот раз встреча членов и гостей клуба прошла в неформальной обстановке. Музыка и поэзия, объединяющие народы России и Абхазии, стали главной темой "заседания". Гостей клуба поприветствовала министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия.

"Это очень интересный проект и формат, где мы можем все собраться, поговорить и обсудить темы в неформальной обстановке. Думаю, что это очень востребовано. Сегодня культура присутствует во всех сферах деятельности, и это подтверждает необходимость ее присутствия в наше непростое, но интересное время", - отметила она.

Вечер открыли артисты Сухумского музыкального училища, для гостей прозвучали знаменитые песни группы "Апсны 67", произведения Владимира Высоцкого в исполнении певца-любителя Славика Амичба, а также стихи поэтов, которые в свое время побывали в Абхазии. Поэтическая муза посетила и посла России в Абхазии Алексея Двинянина, который зачитал для собравшихся несколько строк из произведения русского поэта-футуриста Василия Каменского, написанного в начале 1920-х годов в Абхазии.

© Sputnik / Асмат Цвижба Заседание интеллектуального клуба "Диалог"

"Сегодня у нас несколько необычное заседание, музыкально-поэтический диалог. Прозвучали романсы, песни, которые посвящены и Абхазии и России. Очень теплая и непринужденная обстановка собрала небезразличных людей, которые хотят простого человеческого общения и понимания. Думаю, сегодняшнее мероприятие отвечает всем этим целям", - отметила руководитель клуба "Диалог" Наталья Каюн.

По словам Каюн, члены интеллектуального клуба "Диалог" при представительстве Россотрудничества в Абхазии планируют и дальше продолжать встречи в неформальной обстановке и обсуждать литературу, поэзию, культуру и историю, объединяющих Россию и Абхазию.

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