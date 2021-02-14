Шамба о Пицунде: "золотой" ребенок, который мог бы кормить всю страну

О том, почему Шамба считает Пицунду "золотым ребенком" с большим потенциалом, как город переживает период пандемии и как в этих условиях прошел курортный сезон, а также почему налоговая система страны "не справедлива" к Пицунде, как власти борются с незаконным майнингом и какие работы запланированы в городе, читайте в интервью Sputnik.

© Sputnik / Томас Тхайцук Глава администрации г.Пицунда Алхас Шамба

- Алхас Валикович, весь мир и Абхазия в частности переживает период пандемии коронавируса. Как Пицунда преодолевает трудности, связанные с этим, и какие издержки понес город?

- Пандемия, конечно же, повлияла на курортный сезон. Июнь и июль были потеряны. Да, сентябрь и октябрь перекрыли какую-то часть этих издержек, но не все. При этом надо отметить, такого сентября как в 2020 году по количеству туристов у нас еще не было за всю послевоенную историю Абхазии. Когда Бог что-то отнимает, он что-то дает взамен. Можно сказать, у нас отняли пол лета в связи пандемией, но погода порадовала до середины октября.

Хотелось также отметить, что покупательная способность туристов в прошлом году была значительно выше. То есть, к нам приехали люди со средним достатком, которые обычно отдыхают на более дорогих курортах. Мотивы их были разными: кто-то по политическим причинам, другие - в связи с тем, что где-то курорты были закрыты. Я надеюсь, что мы сделали все возможное для того, чтобы они снова приехали к нам отдыхать и дали нам шанс показать свой город во всей красе, мы постараемся еще больше улучшить сервис к этому времени.

Точные цифры по количеству туристов прошлым летом я назвать не могу, так как многие отдыхали в частном секторе, но, думаю, что мы превысили рубеж в 60% от показателей предыдущих лет. Наша основная поддержка в этом плане со стороны РУП ОПК "Курорт-Пицунда", по которому пандемия в 2020 году сильно ударила. Выручка этого предприятия составила около 25% от общего объема доходов в сравнении с прошлыми сезонами. Это связано только с пандемией.

Не могу не отметить, что в летний курортный период преступность у нас в городе была почти на нулевом уровне. Сложно сказать, с чем именно это связано. Возможно, люди поняли, что, может быть, это один из последних наших шансов принять гостей на должном уровне, иначе последующие сезоны будут определенно провальными.

Также во время закрытых границ мы попробовали вырастить кукурузу для того, чтобы помочь населению с мукой, но этот проект был неудачным. Мы засеяли восемь гектаров земли свободных полей, но засуха не позволила собрать урожай. Мы все равно возобновим эту работу. Даже если будет хороший турсезон – это не значит, что сельским хозяйством заниматься не надо.

- Какие были настроения среди населения Пицунды, когда закрыли границы? Чувствовалась ли в обществе некая паника, опаска или же люди спокойно приняли эту ситуацию, и как жители города прислушивались к рекомендациям медиков?

- Наша страна переживала и худшие времена. Поэтому паники не было в обществе. Даже если границу не открыли бы и курортный сезон не состоялся бы, думаю, мы как-то это преодолели. Конечно, все надеялись, что курортный сезон наступит, и ближе к середине июля уже было понятно, что он состоится. К нам приезжали представители Роспотребнадзора и мы вместе с ними посетили разные туробъекты, в том числе, "Курорт Пицунда". Они были приятно удивлены, и нареканий никаких не было. Это тоже сыграло свою роль для того, чтобы сезон начался 1 августа.

Парадоксально, но факт. Почему-то в период закрытых границ люди больше придерживались рекомендаций медиков, чем после открытия. Дисциплина тогда была на уровень выше, чем сейчас. Не знаю в чем причина. Может, расслабились люди или просто привыкли к таким условиям. Заболевших коронавирусом в Пицунде немного, но они есть.

В конце декабря 2020 года при нашей больнице открыли дневной стационар, где пациенты проходят курс лечения от COVID-19. В целом, сейчас в нашем городе, как и по всей стране, наблюдается спад заболеваемости, что не может не радовать. Работой стационара я доволен и, на мой взгляд, если говорить о медицине в Абхазии с учетом всех сложившихся условий, по пятибалльной шкале она на "шестерку". Я благодарен нашим медикам.

- Среди ваших близких родственников, друзей и знакомых много людей заразилось коронавирусом?

- В этом плане мне повезло. Среди членов моей семьи никто не заболел, есть единицы людей среди дальних родственников, которым не удалось избежать этого. Даже были летальные исходы. В целом по Пицунде, если мне не изменяет память, 5-6 человек умерли от этого вируса.

- Проводятся ли сейчас какие-либо восстановительные работы в Пицунде. Если да, то на какой они стадии?

- Уже подходит к завершению прокладка асфальта от центра Пицунды к Республиканской трассе за счет средств Инвестпрограммы. Сначала мы думали, что асфальт будет до самого пицундского поворота, но, когда я увидел документы с количеством квадратных метров и толщины дорожного полотна, понял, что на всю эту площадь средств не хватит. Мы скоординировали действия со строителями и решили пропустить участок в районе пансионата "Самшитовая роща" примерно в 2,5 километра, так как тот участок в хорошем состоянии. За счет этого промежутка, возможно, асфальт доведут до трассы. Если нет, то в свое время премьер-министр обещал, что государство попробует найти на это внутренние резервы. Сегодня на эту работу выделено 84 миллиона рублей, но, поверьте мне, по нынешним ценам эта сумма небольшая. С каждым днем все дорожает.

- Как вы оцениваете качество работ по укладке асфальта?

- Об этом не мне судить. Есть Управление капитального строительства, которое даст свою оценку. Я могу сказать, что безалаберности со стороны ремонтников нет. Слой асфальта пять сантиметров, но в некоторых местах идет утолщение до 10-12 сантиметров. Сам мерил. В любом случае мы благодарны за сделанное. Как говорится, дареному коню в зубы не смотрят.

В черте города у нас есть улицы в плохом состоянии. Их шесть. В эту Инвестпрограмму включить их не удалось, но нам обещали, что в следующем году, скорее всего, они будут включены. Прежде чем начать ремонт дорог, нужно отремонтировать тротуары. Я считаю, что должна быть государственная программа по благоустройству именно Пицунды, потому что она в отличие от большинства районов страны, приносит существенную прибыль.

По моим данным, на территории Пицунды ежегодно собирают налогов в размере не меньше 130 миллионов рублей. Бюджета своего у Пицунды нет, и город находится в смете расходов Гагрского района. Тратится на Пицунду, включая расходы на все школы, детский сад и больницу, менее 50 миллионов рублей. Администрации города выделяется около 19 миллионов рублей в год, девять с половиной миллионов рублей из которых тратится на МУП "Управление городского хозяйства" и около четырех миллионов рублей на отдел мелиорации и сельского хозяйства. 3,8 миллиона рублей направлены на содержание администрации. И как с такими суммами можно говорить о развитии?

Многоэтажные дома в Пицунде © Sputnik / Томас Тхайцук

Дети играют футбол © Sputnik / Томас Тхайцук

Пицундский храм © Sputnik / Томас Тхайцук

Детская площадка © Sputnik / Томас Тхайцук

Пожарное отделение Пицунды © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 5 © Sputnik / Томас Тхайцук Многоэтажные дома в Пицунде

Несмотря на это, мы пытаемся найти выход из положения. К примеру, УГХ сейчас занимается освещением города за счет демонтажа старых столбов в местах, где нет домов, и устанавливает их по улице Транспортная. Дополнительно эту улицу будет освещать шесть фонарей. Также вопрос с освещением будет решен в одном из микрорайонов, расположенном на въезде в город. То есть, вопросов у меня к этому управлению нет в плане уборки, озеленения и освещения, но надо понимать, что у нас нет возможности развиваться комплексно. Мы развиваемся только за счет помощи наших предпринимателей, партнеров и друзей, которые любят свой город. Мы зарабатываем в три раза больше, чем тратим и в бюджете администрации даже не заложены расходы на ямочные работы. Поэтому, нам приходится просить о помощи. Кто-то нам цемент бесплатно предоставит, кто-то отсев, и мы так латаем дыры. По моим подсчетам и нынешним ценам, на ремонт всех дорог в черте города нам хватило бы около десяти миллионов рублей.

- Какие первоочередные задачи вы, как глава Пицунды, ставите перед собой в обозримом будущем?

- Пицунда – это "золотой ребенок", который даст дивиденды в свое время. Если в Пицунду будут вкладывать деньги в течение трех лет, то она будет 15 лет кормить всю Абхазию. А, если нам хотя бы на два года дадут налоговые каникулы, нам больше ничего не будет нужно, и мы не будем ничего просить. За два года и на эти 260 миллионов рублей мы решим главные проблемы города. Приведу пример. Если обращали внимание, по пути в Пицунду есть остановка по проекту архитектора Зураба Церетели в виде ракушки. На ее реставрацию нужно два миллиона рублей. Также есть проект стелы, которую планируем установить на въезде в Пицунду, но каким образом нам это все сделать, если на всю администрацию в год тратится три миллиона рублей?

Когда все в захолустном виде, сколько ни убирай, ощущения чистоты все равно не будет. Когда появятся тротуары, появится асфальт, разметка, освещение, как в Гудауте, то и взгляд на Пицунду будет другим. Преобразилась ведь Гудаута? А мне больно и обидно, что у нас такого не происходит.

У нас есть идея по открытию при УГХ цеха, где изготавливали бы тротуарную плитку и бордюры. Мы могли бы сами зарабатывать на продаже этой продукции частным лицам и использовать ее для нужд города. Б/у оборудование для такого цеха стоит примерно 6-7 миллионов рублей.

Неудобно говорить, но у нас даже нет общественного туалета в центре города, но этот вопрос я любыми путями решу сам до лета. 10 июня у нас День города, и я хочу организовать праздник. Хотя, многие предлагают перенести его на август, когда будут деньги, но в августе нам уже надо готовиться ко Дню Победы.

Немного хочу рассказать о нашем городском парке имени серебряного призера Олимпийских игр Саиды Гумба, нашего боевого друга и кавалера Ордена Леона, "Ахьд-Апша" III степени. Место должно соответствовать человеку, чье имя оно носит. Мы хотим увековечить ее память и, скорее всего, в следующем году получится это сделать. Я мечтаю, чтобы этот парк стал местом отдыха не только для жителей Пицунды, но и для всего Гагрского района.

Площадь парка составляет более одного гектара. В его благоустройстве нам помогает государственная корпорация "Росатом", представителем которой в Абхазии выступает "Ассоциация предприятий Минатома" - проще говоря, пансионат "Литфонд" в Пицунде. Елку, которую мы ставим в парке, подарили они, лавочки, урны - тоже их подарки.

Также необходимо восстановить детсад, ремонт которого длится уже четыре года по Инвестпрограмме. При первой же возможности мы хотим поменять крышу этого детсада, так как она была сделана не по правилам. В здание по стенам проникает вода. Можно сказать, что половина здания уже уничтожено. Еще один год и там нечего будет восстанавливать. Все придется ломать и строить заново. Цена вопроса – три миллиона рублей. Второй детский сад для Пицунды необходим. Тем более, в условиях пандемии, когда нельзя собирать большие группы с учениками.

Идем дальше. У нас есть Дом культуры, который планировали отремонтировать, по-моему, при всех президентах Абхазии, но этого так и не произошло. Около 8-10 лет назад там был пожар и с тех пор во всем здании работает несколько кабинетов. Помню, в былые времена там был кинозал, актовый зал со сценой. Дом культуры нужен городу. У нас есть много творческих кружков. Дети ютятся в одном кабинете, но у каждого должен быть свой уголок. Хочу отметить, что в Доме культуры новый молодой директор Тимур Агрба. Это специалист от Бога и очень талантливый – он музыкант, хореограф, пишет сценарии для детских спектаклей. Мы его уговорили возглавить это учреждение, и он уже приступил к оптимизации работы. Но техническая и финансовая сторона проблемы очень сложны.

Хотелось бы еще привести в порядок наш рынок и подъездные пути к нему. Если в этом году не получится, то сделаем в следующем году. Не могу не вспомнить наш историко-культурный объект Пицундский храм, который расположен на территории бывшей крепости и относится к заповеднику "Великий Питиунт". Там же находится древнее городище, где в свое время пребывали легионы римских императоров Нерона, Веспасиана. Хочется, чтобы в будущем это место стало культурным и туристическим объектом, но для этого нужно провести раскопки и подготовить проект для проведения там экскурсий.

28 лет прошло со дня окончания нашей войны. С тех пор ни одного метра мы не построили вокруг Пицундского заповедника. Если это, наконец, сделать, то и проблем с самостроем не будет, там не появлялись бы различные кафе. Мы все в этом виноваты. Если брать в расчет сам заповедник и село Лдзаа, где в советские годы тоже был забор, то протяженность ограждения будет в пределах 16 километров.

- Пицунда всегда славилась своим самшитом, но из-за самшитовой огневки этот редкий вид растения был уничтожен. Рассматриваете ли вы возможность восстановления самшита?

- Мысли такие, конечно, есть, но пугает то, что выращивание самшита – это для нас сейчас далекое будущее. Нам сложно думать о вещах, которые будут через 100-150 лет, так как самшит растет очень медленно. Мы сожалеем о том, что нам не удалось сберечь самшит, особенно, при том, что есть прецеденты, где его сумели сохранить. Раз это получилось в Рицинском Нацпарке, то могло и у нас получиться.

- Пожалуй, самая актуальная тема в стране наряду с пандемией – это майнинг криптовалют. Как в вашем городе обстоят с этим дела, и испытывает ли Пицунда сложности с энергоснабжением?

- В целом, напряжение в наших сетях достаточное, так как электропровода в хорошем состоянии. Хоть они и не новые. Серьезных проблем с незаконным майнингом у нас нет. Была нагрузка на одном фидере и энергетики поняли, что там происходит что-то не ладное. В результате были отключены три криптофермы, которые потребляли 2,4 мегаватт электричества. До этого случая тоже одна ферма была обнаружена, но она уже демонтирована и оборудование было вывезено владельцами.

Это были крупные фермы по 100-200 "машинок", но я знаю, что есть люди, которые установили это оборудование у себя в квартирах. Хочу обратиться к ним: "отключите, пока не поздно. Потом закончится плохо и начнутся обиды, потому что в ближайшее время мы будем ходить по домам и выявлять на местах подобные случаи. Дорогие пицундчане, ради своих соседей отключите свои мини-фермы на время действий ограничений".

Что касается майнинга, я считаю, что эти деньги "с воздуха" не должны были пройти мимо Абхазии, но мы, как всегда, не справились. И не только в этом. Мы не можем справиться со справедливым распределением благ во всех сферах, начиная от рыбы и заканчивая лесом. Придет время, когда у нас начнутся серьезные проблемы с питьевой водой. Как бы страшно это ни звучало, наступит время, когда мы должны будем быть готовы к войне за ресурсы. Я не позиционирую себя пророком, но все к этому идет.

На сегодняшний день с водой в Пицунде особых проблем, например, как в Гагре, нет. Я всегда говорил, что водоснабжение – это наша сильная сторона. Вы можете пойти, проверить напор на 16-м этаже жилого дома и сами в этом убедитесь. Кстати, я сейчас вспомнил, что недавно сказал о том, что проблем со светом нет, и у нас загорелась трансформаторная подстанция. Один район на два дня остался без света. Сейчас хвастаюсь водоснабжением, и тоже что-то произойдет. Лучше скажу, что у нас эти направления на "четверочку" и не буду притягивать неудачу.

- А как обстоят дела с оплатой за электроэнергию в Пицунде?

- Гагрский район в этом плане на одном из последних мест в стране. В Пицунде тоже низкая собираемость, но сейчас ситуация с этим немного улучшилась. Я связываю это с усилением работы УГХ в этом направлении, агитационной работой среди населения.

- Следующий вопрос от любителей спорта из Пицунды, которые интересуются, возможна ли поддержка со стороны администрации футбольному клубу "Киараз", и могут ли они рассчитывать на финансовую помощь для развития спорта в городе?

- К сожалению, я вынужден огорчить любителей спорта из нашего города. Нет, поддержка футбольного клуба пока не представляется возможной. Только моральная поддержка может быть с нашей стороны, так как у нас нет своего бюджета, а в бюджете района не заложено содержание второго клуба. Есть "Динамо-Гагра", который тоже еле-еле поддерживают финансово. В данный момент "Киараза" как такового уже нет. Этот клуб последний раз выступал 7-8 лет назад.

Сегодня футбол уходит в небытие, но мы надеемся, что с приходом на должность председателя Госкомитета по делам молодежи и спорту Джамала Губаз, который был футболистом, это направление возродится.

В Пицунде два мини-футбольных поля, где ежегодно проводим турниры. Также есть баскетбольная и волейбольная площадки, есть секция по боксу, которой руководит судья международного класса Валерий Арлан. Также функционирует секция по борьбе. Тренирует Анри Кетия, который заслуживает только похвалу. Работает футбольная секция для совсем еще маленьких детей.

Был период, когда среди молодежи происходил какой-то спортивный бум. На День Победы мы провели чемпионаты по волейболу, баскетболу, шахматам, но по футболу не смогли, кажется, кто-то из игроков женился, и все ребята были там. Этот кубок до сих пор стоит у меня в кабинете. Надеюсь, когда-нибудь мы его вручим.

Наша спортивная общественность собирается в ближайшее время подготовить письмо на имя руководства страны о строительстве спортзала, дворца спорта. Я только за это, но у нас еще столько разных проблем и я не уверен, что это будет рассмотрено. Конечно, было бы отлично, если это случилось, и потенциальный дворец спорта обладал бы районным значением.

- Алхас Валикович, вы коренной житель Пицунды, и, наверняка, у вас есть какая-то история или детское воспоминание о своем родном городе.

- Таких историй много, конечно. И военные, и советского периода, но мне вспомнилось, как я учился плавать в нашем бассейне под открытым небом, где сейчас расположен дельфинарий. Бассейн был с подогревом, и секция плавания работала круглый год. Помню, как однажды зимой пошел снег, и мы плавали в нем. От воды шел пар, а перед погружением перекрывало дыхание.

Вероятно, в скором времени дельфинарий придется перенести. Конечно, не хочется прощаться с нашими дельфинами, но этот бассейн, длина которого 33 метра, должен снова заработать, как в былые времена.

- Какие еще планы у вас намечены в работе на ближайшее время? 2020 Earth Photo © Foto / Jonk Кафе в Пицунде, "вторая натура" и другие победители Earth Photo 2020 12

- У Пицунды есть города побратимы – российские Курск, Невинномысск, Дмитров, Кингисепп и итальянский Сан-Джованни. В ближайшее время мы планируем начать работу по налаживанию контактов и отношений с ними. Также рассматривается возможность подписания соглашения о побратимских отношениях с городом Бор Нижегородской области с населением более 200 тысяч человек. Мы очень надеемся, что мы будем им интересны так же, как и они нам с точки зрения бизнеса, культурных и спортивных связей.

Пицунда входит в экспертный совет территорий расположения атомных электростанций, хотя таких станций у нас нет, но есть пансионат "Литфонд". Благодаря этому мы рассчитываем наладить контакты с городами, где находятся эти станции.