"Мы движем миром": закрытие Паралимпийских игр 2018

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Абхазские эксперты о победе Путина: "зонт" безопасности для республики Как повлияет на развитие абхазо-российских отношений избрание Владимира Путина на пост президента Российской Федерации и почему абхазские избиратели были активны на выборах, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказали абхазские эксперты. 156

Фамильный сад для интерната: необычная инициатива рода Агрба Около 100 саженцев фруктовых деревьев посадили представители фамилии Агрба в Калдахуарской школе-интернате 19 марта. О том, как возникла идея и как ее осуществляли, читайте в материале корреспондента Sputnik. 1054