23:08 19 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Мультимедиа

"Мы движем миром": закрытие Паралимпийских игр 2018

Получить короткую ссылку
7 0 0

Новости

Все новости
Все новости
  • Церемония закрытия XII зимних Паралимпийских игр
  • Церемония закрытия XII зимних Паралимпийских игр
  • Церемония закрытия XII зимних Паралимпийских игр
  • Церемония закрытия XII зимних Паралимпийских игр
  • Церемония закрытия XII зимних Паралимпийских игр
  • Церемония закрытия XII зимних Паралимпийских игр
  • Церемония закрытия XII зимних Паралимпийских игр
  • Церемония закрытия XII зимних Паралимпийских игр
  • Церемония закрытия XII зимних Паралимпийских игр
  • Церемония закрытия XII зимних Паралимпийских игр
  • Церемония закрытия XII зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане
  • Церемония закрытия XII зимних Паралимпийских игр
  • Церемония закрытия XII зимних Паралимпийских игр
  • Церемония закрытия XII зимних Паралимпийских игр
  • Церемония закрытия XII зимних Паралимпийских игр
© Sputnik. Григорий Сысоев
Церемония закрытия XII зимних Паралимпийских игр состоялась в Пхенчхане.

Церемония закрытия XII зимних Паралимпийских игр состоялась в Пхенчхане.

Sputnik Беларусь собрал самые яркие кадры с Олимпийского стадиона.




Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Газопровод
    Газификация страны

    Вице-министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев рассказал подробности реализации проекта газопровода "Сарыарка" от Кызылорды до Астаны.

  • МВД Кыргызстана перекрыло крупную партию героина афганского производства под названием Слезы Аллаха
    "Слезы Аллаха"

    Героин "Слезы Аллаха" под видом сока и меда возили через Кыргызстан в Канаду – полицейским удалось перекрыть крупный наркоканал.

  • Дрон с контрабандными сигаретами задержан на литовско-белорусской границе
    Воздушный перехват

    Литовские таможенники перехватила беспилотник, который с грузом сигарет прилетел с территории Беларуси.

  • Пасхальные яйца на фестивале в Риге
    "Праздничная" тройка

    Латвия входит в тройку лидеров Евросоюза по количеству выходных дней: сколько гуляют жители республики, и у кого еще в ЕС жизнь – сплошной праздник?

  • Дмитрий Лысенков политолог, член Совета по делам национальностей при правительстве Москвы
    Готовность к взаимодействию

    Политолог рассказал, как будут развиваться отношения Москвы с государствами Балтии после переизбрания Владимира Путина президентом России.

  • Министерство юстиции Республики Молдова
    Министр в законе

    Президент Молдовы Игорь Додон подписал указ о назначении Виктории Ифтоди на пост министра юстиции республики.

  • Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
    Оплот Таджикистана

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал интеллигенцию защищать национальные интересы и назвал ее "оплотом государства".

  • Малыши занимаются в игровой комнате
    Детство в объективе

    В Узбекистане детские сады оснастят камерами видеонаблюдения. Какие еще новшества появятся в детских образовательных учреждениях страны?

  • Грузовик на границе между Эстонией и Россией
    Лишний вес

    Власти Эстонии начали вводить ограничения по массе для грузового транспорта на государственных шоссе, чтобы уберечь дорожное покрытие от разрушения.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Церемония закрытия XII зимних Паралимпийских игр
"Мы движем миром": закрытие Паралимпийских игр 2018
Фруктовая сотня: как род Агрба разбил в интернате целый сад
Фруктовая сотня: как род Агрба разбил в интернате целый сад
В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве.
Выборы президента России 2018

Соцсети

Sputnikabkhazia