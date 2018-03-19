"Мы движем миром": закрытие Паралимпийских игр 2018

Sputnik Беларусь собрал самые яркие кадры с Олимпийского стадиона.
Церемония закрытия XII зимних Паралимпийских игр состоялась в Пхенчхане.
Sputnik Беларусь собрал самые яркие кадры с Олимпийского стадиона.
Представители рода Агрба решили организовать благотворительную акцию по посадке фруктового сада в Калдахуарской школе-интернате.
Световая проекция с улыбающимся президентом России Владимиром Путиным появилась на здании МИД Британии как призыв ко всем уважать выбор россиян.
Мальчик из Новосибирска горько плакал, поскольку не смог увидеть на избирательном участке действующего президента России Владимира Путина.
Первое место на выборах президента России занял Владимир Путин с результатом 39 тысяч 427голосов – или 94,1%, сказал посол России в Абхазии Семен Григорьев на пресс-конференции по итогам выборов президента России на территории Абхазии.
Как повлияет на развитие абхазо-российских отношений избрание Владимира Путина на пост президента Российской Федерации и почему абхазские избиратели были активны на выборах, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказали абхазские эксперты.
Около 100 саженцев фруктовых деревьев посадили представители фамилии Агрба в Калдахуарской школе-интернате 19 марта. О том, как возникла идея и как ее осуществляли, читайте в материале корреспондента Sputnik.
Какую пенсию могли бы получать жители Абхазии после реформы, у кого она самая высокая, и почему женщинам 1963 года рождения не оформляют российскую пенсию?
Правительство Южной Осетии одобрило снятие вывозных таможенных пошлин на продукцию отечественного производства.
В ближайшие 15 лет поступления от туризма в Азербайджане будут сопоставимы с доходами от углеводородной сферы, а для гостей из России лето продлят еще на месяц.
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Вице-министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев рассказал подробности реализации проекта газопровода "Сарыарка" от Кызылорды до Астаны.
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Литовские таможенники перехватила беспилотник, который с грузом сигарет прилетел с территории Беларуси.
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Политолог рассказал, как будут развиваться отношения Москвы с государствами Балтии после переизбрания Владимира Путина президентом России.
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал интеллигенцию защищать национальные интересы и назвал ее "оплотом государства".
В Узбекистане детские сады оснастят камерами видеонаблюдения. Какие еще новшества появятся в детских образовательных учреждениях страны?
Власти Эстонии начали вводить ограничения по массе для грузового транспорта на государственных шоссе, чтобы уберечь дорожное покрытие от разрушения.
Правительство Южной Осетии одобрило снятие вывозных таможенных пошлин на продукцию отечественного производства.
В ближайшие 15 лет поступления от туризма в Азербайджане будут сопоставимы с доходами от углеводородной сферы, а для гостей из России лето продлят еще на месяц.
Армения ратифицирует соглашение с Евросоюзом 10 апреля: оно вступит в силу сразу, не дожидаясь, пока его примут все страны ЕС.