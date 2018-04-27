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Американская трагедия в Сухуме

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Темы:
37-й сезон РУСДРАМа (32)
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  • В РУСДРАМе состоялась премьера спектакля Все мои сыновья
  • Спектакль был поставлен по одноименной пьесе американского драматурга Артура Миллера
  • Все мои сыновья - военная драма, которая повествует о жизни семьи Джо Келлера
  • Действие Всех моих сыновей происходит в американском провинциальном городке
  • Семья Джо Келлера живет в достатке, но ей не хватает счастья
  • Призрак, не вернувшегося с войны сына Ларри витает в воздухе
  • В смерть Ларри верит только его брат Крисс
  • Крисс хочет женится на его невесте Анне
  • Но Крисс не знает, как об этом сообщить матери, которая не хочет верить, что сын погиб
  • Сама Анна не против замужества - она знает, что Ларри уже не вернется
  • Перипетии в жизни семейства Келлеров происходит, когда Анна показывает предсмертное письмо Ларри
  • Теперь в смерть Ларри начинают верить все
  • Письмо кардинально меняет жизнь Келлеров
© Sputnik / Томас Тхайцук
В РУСДРАМе состоялась премьера спектакля "Все мои сыновья"

В Русском драматическом театре имени Фазиля Искандера показали вторую премьеру за месяц. Спектакль "Все мои сыновья" по одноименной пьесе американского драматурга Артура Миллера поставил эстонский режиссер Антон Киселюс.

Действие "Всех моих сыновей" происходит в американском провинциальном городке. Хотя по декорациям, оно могло бы происходить где угодно. Дом семейства Джо Келлера (Джамбул Жордания), их сад, стулья, стол и поваленное ветром дерево, которое занимает большую часть сцены. Такой сад мог бы быть и в Америке, и в Абхазии.

Семья Джо Келлера живет в достатке. Но счастья в этом доме нет. Призрак не вернувшегося с войны сына Ларри (Тимур Кварчия) витает в воздухе. Он так и предстает перед зрителями. Открывается портал на заднике сцены, и вдалеке, на проложенной через партер дорожке, стоит Ларри. Он появляется как призрак, как воспоминание.

О впечатлениях корреспондента Сарии Кварацхелия от спектакля читайте здесь>>

Темы:
37-й сезон РУСДРАМа (32)



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