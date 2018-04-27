Американская трагедия в Сухуме

Действие "Всех моих сыновей" происходит в американском провинциальном городке. Хотя по декорациям, оно могло бы происходить где угодно. Дом семейства Джо Келлера (Джамбул Жордания), их сад, стулья, стол и поваленное ветром дерево, которое занимает большую часть сцены. Такой сад мог бы быть и в Америке, и в Абхазии.

Семья Джо Келлера живет в достатке. Но счастья в этом доме нет. Призрак не вернувшегося с войны сына Ларри (Тимур Кварчия) витает в воздухе. Он так и предстает перед зрителями. Открывается портал на заднике сцены, и вдалеке, на проложенной через партер дорожке, стоит Ларри. Он появляется как призрак, как воспоминание.

О впечатлениях корреспондента Сарии Кварацхелия от спектакля читайте здесь>>