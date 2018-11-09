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Первые и успешные: Абхазский драмтеатр рассказал о фестивале в Казани

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© Sputnik Зафас Гамгия\Бадрак Авидзба

Театральный фестиваль национальной драматургии имени Карима Тинчурина был создан в 1991 году по инициативе Министерства культуры Татарстана.

Международный театральный фестиваль национальной драматургии имени Карима Тинчурина, в котором принимал участие Абхазский драматический театр имени Самсона Чанба со спектаклем "Кролики и удавы" по произведению Фазиля Искандера, проходил в Казани с 30 октября по 6 ноября.

Театральный фестиваль национальной драматургии имени Карима Тинчурина был создан в 1991 году по инициативе Министерства культуры Татарстана. В 2014 году фестиваль приобрел статус международного. 

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В программу фестиваля входят лучшие спектакли по произведениям национальной драматургии профессиональных театральных организаций. Девятый Международный театральный фестиваль национальной драматургии имени Карима Тинчурина проходил в Татарстане с 30 октября по 6 ноября.



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