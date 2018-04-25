Лидера оппозиции Пашиняна официально выдвинут в премьеры Армении

Ранее лидер протестного движения Никол Пашинян заявил, что оппозиция в Армении будет бойкотировать парламентские выборы, если они пройдут при премьер-министре, представляющем правящую Республиканскую партию Армении.

СУХУМ, 25 апр — Sputnik. Лидер армянской оппозиции, организатор протестов в Армении Никол Пашинян будет выдвинут фракцией "Елк" на должность премьер-министра Армении, сообщил в среду депутат парламента Эдмон Марукян, передает Sputnik Армения.

Как отметил парламентарий, для избрания Пашиняна нужно 53 депутатских голоса из 105. При этом фракции "Елк" и "Царукян" вместе обеспечивают 40 голосов, еще 13 оппозиция надеется "добыть" из Республиканской партии Армении (РПА) и партии АРФ "Дашнакцутюн".

Напомним, одним из требований Никола Пашиняна является проведение внеочередных парламентских выборов.

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