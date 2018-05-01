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Драган Еринкич

Драган Еринкич: хотим провести дни абхазской культуры в Сербии

© Фото: dnevnik
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Сербский хореограф Драган Еринкич в интервью радио Sputnik рассказал о совместной работе с композитором и дирижером Нодаром Чанба над балетом "Пиноккио.

СУХУМ, 1 мая – Sputnik. Идут переговоры о проведении дней абхазской культуры в Сербии, сказал в интервью радио Sputnik сербский хореограф, постановщик спектакля "Пиноккио" Драган Еринкич.
Премьера спектакля "Пиноккио" состоялась 28 апреля в Сербском национальном театре города Нови Сад. В подготовке балета о задействовано около 300 человек.

Премьера спектакля Пиноккио в Сербском национальном театре города Нови-Сад
© Sputnik . Александар Милачич
Абхазия в Сербии: как балет "Пиноккио" соединил абхазский танец и сербское коло

"У нас уже идут разговоры по следующему проекту: мы думаем о возможности, чтобы танцоры Государственного ансамбля танца и песни Абхазии снова приехали в Сербию и в Национальном театре показали несколько спектаклей из абхазских танцев", — подчеркнул Еринкич.

У зрителей премьеры спектакля "Пиноккио" были мурашки по коже, рассказал Еринкич.

"Нодар Чанба и я встретились в Сеуле, мы там разговаривали и  решили вместе что-то сделать. У меня была идея о "Пиноккио", я ему предложил, чему он был очень рад, написал музыку, получили партитуру, и 28 апреля сделали премьеру. Абхазские танцоры были у нас в гостях, танцевали премьеру и репризу этого спектакля, они помогли нам, чему очень рады", — добавил он.

В "Пиноккио" включены элементы абхазского танца, испанского болеро, итальянской тарантеллы, а также сербского коло.

"Я решил интегрировать народные танцы, они прекрасно станцевали, аплодисменты продолжались очень долго. Они должны были повторить танцы на репризе и на премьере, впечатление от абхазских танцоров очень хорошее", — подчеркнул Драган Еринкич.

Подготовка к премьера шла около 25 дней, сообщил он. "Это было очень быстро, потому что у нас был и другой репертуар, билетов на этот спектакль уже нет. Нет какого-то секрета успеха, просто в спектакле прекрасная музыка, танцы", — заметил он.

В спектакле "Пиноккио" были задействованы четверо артистов из Абхазского государственного ансамбля танца. Это первый опыт абхазских артистов в классическом балете, так как ансамбль занимается исключительно народной хореографией.

Видео спектакля "Пиноккио" в Сербии смотрите здесь>>




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