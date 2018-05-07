Новый министр финансов Абхазии намерен улучшить финдисциплину

СУХУМ, 7 мая – Sputnik. В первую очередь необходимо улучшить финансовую дисциплину, сказал в интервью Абхазскому телевидению новый вице-премьер правительства, министр финансов Абхазии Джансух Нанба, отвечая на вопрос о том, как будет устроена работа Минфина под его руководством.

© Sputnik / Томас Тхайцук Два новых вице и девять "старых" министров: назначения в Кабмине Абхазии

Джансух Нанба отметил, что Министерство финансов будет более пристально относиться к расходам бюджета.

"К примеру, государственный автомобиль — где написано, кому он полагается, а кому нет, какой именно автомобиль нужен, какие нужны расходы на его содержание, в том числе сколько нужно топлива? Таких примеров, которые не закреплены документально, очень много", — добавил он.

Джансух Нанба подчеркнул, что для того чтобы эффективно использовали те небольшие ресурсы, которые есть, должны быть установлены правила.

"Правила устанавливаются для того, чтобы люди им следовали, и у нас есть для этого механизмы, в том числе и казначейская система. Она дает нам большое влияние на регулирование финансовой деятельности", — заметил он.

Новый вице-премьер, министр финансов отметил, что должность министра финансов предполагает большую ответственность.

"Я работаю в этом ведомстве уже более трех лет, был заместителем министра. Безусловно, должность министра предполагает большую ответственность, и, принимая решение согласиться или же нет, нужно подумать и все взвесить. Но такой возможности мне никто не дал, после того как руководство страны решило, что я справлюсь с этой работой, и предложило, я уже не мог отказаться", — сказал Нанба.

Указ о назначении Джансуха Нанба на должность вице-премьера, министра финансов Абхазии подписал президент Абхазии Рауль Хаджимба 30 апреля 2018 года. Ранее он занимал должность заместителя министра финансов и руководил Управлением казначейства Минфина.