Известный футуролог и физик рассказал, что нас ждет в ближайшем будущем

В научных лабораториях всего мира уже закладывается будущее, которое ожидает нас к концу века. Многие фантастические идеи станут реальностью, например, телепатия и путешествия на другие планеты.

СУХУМ, 29 мая — Sputnik. Автор книг "Физика невозможного", "Физика будущего" и "Будущее разума" футуролог, физик и популяризатор науки Митио Каку заявил во время выступления на ПМЭФ-2018, что искусственный интеллект, биотехнологии и нанотехнологии сформируют облик цивилизации к XXII веку, сообщает РИА Новости.

Оставить рак в прошлом

Уже создана умная таблетка, представляющая собой чип с видеокамерой. Перемещаясь по желудку и кишечнику, она проводит обследование, передает изображение, выявляя опухоль на самой ранней стадии.

© Fotolia / Dan Race Генетики намерены через десять лет победить рак и старение

Еще более совершенные устройства — наноботы. Это крошечные биосовместимые частицы, которые переносят лекарства или инструменты, уничтожающие рак.

"Прямо сейчас у кого-то внутри есть раковые клетки, но человек не узнает об этом, пока не вырастет опухоль", — говорит Каку.

Чтобы победить болезнь, нужно уметь выявлять раковые клетки в момент зарождения и уничтожать их одну за другой. Для этого и предназначены наноботы.

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Очень скоро привычной станет технология под названием "жидкая биопсия". С ее помощью исследуют кровь и другие жидкости, выделяемые человеком, на предмет онкомаркеров. Не нужно будет ходить к врачу, чтобы сдать анализы: их сделает умный туалет.

"В будущем мы забудем о раке, потому что его смогут определять на уровне клеток и сразу лечить", — утверждает футуролог.

Стать суперлюдьми

Ученый предлагает встраивать в робота чип-убийцу на случай, если он вздумает причинить человеку вред. Но это временное решение, поскольку рано или поздно машина научится нейтрализовывать угрозу. Что тогда делать?

"Это задача для следующего поколения", — отвечает Каку.

Разработчик одного из самых совершенных роботов в мире "Азимо" утверждает, что у его детища разум жука. Со временем появятся роботы с разумом как у мыши, кролика, собаки и, наконец, к 2100 году — как у обезьяны.

"Собаки думают, что мы тоже собаки, только более сильные, поэтому они нам подчиняются. Обезьяны же знают, что мы — другие. Когда роботы это поймут, они станут опасными", — предупреждает футуролог.

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Он предпочел бы не воевать с роботами, а слиться с ними воедино. Мы изобрели экзоскелеты и электронные протезы, так почему бы не стать суперлюдьми? Многим сейчас это кажется неприемлемым. Но в XXII веке люди будут воспринимать все иначе. В любом случае у человечества еще есть время на размышления.

Обрести цифровое бессмертие

Интернет будущего, по словам Митио Каку, превратится в "мозгонет" и принципиально изменит индустрию развлечений.

Свой прогноз Каку основывает на проекте "Коннектом", нацеленном на полную оцифровку мозга и нейронных связей. Его предполагается завершить к концу века.

Полная оцифровка мозга позволит воссоздавать человека после смерти. Имея карту мозга и собрав информацию, оставленную в виртуальной реальности (соцсети, email, онлайн-покупки и так далее), компьютер возродит личность человека и имплантирует ее в робота. Таким образом, любой сможет пообщаться с умершим родственником или другом.

"В некотором роде мы обретем бессмертие", — уверяет физик.

По его словам, души людей будут путешествовать со скоростью света без ракет. Осваивать Вселенную начнет чистое сознание. Ученый верит, что инопланетяне именно так и исследуют космос.

© AFP 2018 / JOEL SAGET Хокинг: мы рискуем уничтожить самих себя

"Цифровую душу можно отправить вместо себя далеко в космос. Через секунду она окажется на Луне, через 20 минут — на Марсе, через час — на Плутоне", — приводит пример Каку.

Телекинез и телепатия

Ученые работают над возможностью улавливать и расшифровывать электромагнитные сигналы мозга. Пока получается прочесть отдельные слова, образы.

Уже созданы интерфейсы, позволяющие парализованным общаться с окружающими. В очки физика Стивена Хокинга был встроен инфракрасный датчик, который регистрировал движения его щеки и взгляда, помогая набирать текст на мониторе.

Мы умеем с помощью сканеров наблюдать за работой мозга в режиме реального времени. Мы знаем, где какая область мозга активизируется, когда человек влюбляется или думает. На основе этих данных нейросеть учится извлекать мысли в виде простых изображений. В будущем люди смогут фотографировать даже мечты. Это сильно повлияет на искусство.

Избавиться от ненужных профессий

К концу века люди будут управлять виртуальной и продвинутой реальностью в полностью цифровом мире. Моргнув, человек получит любую информацию в контактных линзах, загрузит биографию собеседника, перевод с любого языка.

© Sputnik . Руслан Кривобок Эксперты: конвертация знаний станет ответом на вызовы нового времени

Искусственный интеллект совершенно изменит рынок труда. Исчезнут профессии, связанные с конвейерным производством, выполнением повторяющихся операций, не станет посредников. Будут востребованы специалисты, чья работа основана на опыте и творчестве, а также те, кто по роду деятельности общается с людьми.

Их нельзя полностью заменить роботами, не обладающими здравым смыслом, сопереживанием, опытом, интуицией, креативностью.

Американский физик-теоретик с японскими корнями Митио Каку (Michio Kaku) — специалист по квантовой механике, супергравитации, струнной теории поля. Последние годы активно занимается популяризацией науки, выступает с публичными лекциями, ведет передачи на телевидении и радио.