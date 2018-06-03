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Игра сборной Абхазии против сборной Северного Кипра

Сборная Абхазии не вышла из группы на ЧМ ConIFA-2018

© Фото : Астанда Отырба
Новости
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Темы:
ConIFA 2018 (25)
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Из группы B вышли Карпаталия с 7 очками и Северный Кипр, который занял второе место с 5 очками, сборная Абхазии, заработавшая 4 очка, и Тибет, не набравший ни одного очка, покидают турнир.

СУХУМ, 3 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сборная Абхазии по футболу не вышла из группы B на Чемпионате мира по футболу ConIFA, сыграв вничью со сборной Северного Кипра 2:2.

Матч между сборной Абхазии и сборной Тибета
© Фото : Д. Пагава
Сборная Абхазии одержала первую победу в Лондоне

Сборная Абхазии в своем первом матче с крупным счетом, 3:0, обыграла команду Тибета, вторая игра оказалась неудачной для футболистов Беслана Аджинджала, команда уступила Карпаталии – 2:0, таким образом у Абхазии было три очка после двух игр.

Именно матч с Северным Кипром должен был дать ответ, выйдет ли Абхазия из группы B и продолжит ли турнир, при этом абхазские футболисты должны были непременно одержать победу, соперников устраивал и ничейный результат для продолжения участия в Чемпионате.

Северный Кипр подошел к этому матчу, имея в своем активе четыре очка, в своей первой игре они сыграли вничью с Карпаталией, во втором матче в группе Северный Кипр обыграл Тибет. 

Встречу более активно начали киприоты, на первых минутах им удалось продвинуться к воротам сборной Абхазии и завершить атаку опасным ударом, но мяч прошел мимо. Абхазские футболисты на это ответили собственным выпадом, но счет после этой атаки не был открыт.

Матч между сборной Абхазии и сборной Карпаталии
© Фото : Астанда Отырба
Баталия с Карпаталией: сборная Абхазии уступила во втором матче ЧМ ConIFA в Лондоне

Первый шанс забить гол имели футболисты Северного Кипра, после красивой комбинации и паса в переднюю линию кипрский игрок оказался один у ворот сборной Абхазии, но его удар не попал в цель, игровой снаряд прошел рядом со штангой.

На 21-ой минуте сборной Абхазии удалось открыть счет в игре, в нападение пошли несколько футболистов, после серии передач мяч оказался у нападающего Дмитрия Маскаева, который дальним ударом забил гол – 1:0. Этот счет сохранился ненадолго, после подачи со штрафного, игрок сборной Кипра смог головой направить мяч в ворота – 1:1. В конце первого тайма опасно по воротам киприотов бил Астамур Цишба, но вратарь сумел отразить мяч пущенный в девятку.

Во втором тайме мяч надолго не задерживался в центре поля, соперники чередовали атаки. Так, на 75-ой минуте, игрок сборной Кипра со своей половины поля добежал с мячом до штрафной абхазской сборной, удар киприота отразил вратарь Алексей Бондаренко. Но уже на 78-ой минуте сборная Кипра сумела выйти вперед – 2:1. На 91-ой минуте в ворота Северного Кипра был назначен пенальти, который реализовал Владимир Аргун – 2:2.

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Астанда Отырба
Игра сборной Абхазии против сборной Северного Кипра

Из группы B вышли Карпаталия с 7 очками и Северный Кипр, который занял второе место с 5 очками, сборная Абхазии, заработавшая 4 очка, и Тибет, не набравший ни одного очка, покидают турнир.

Лица сборной Абхазии на чемпионате мира ConIFA-2018>>

Чемпионат мира ConIFA в 2016 году в Абхазии стал для национальной сборной победным. В финальной встрече с Пенджабом абхазские футболисты сравняли счет на последних минутах игры, а в серии пенальти голкипер Бондаренко совершил три сейва, что помогло команде завоевать золото.

Чемпионате мира по футболу по версии ConIFA проходит в Лондоне с 31 мая по 9 июня. 

Чемпионат проводится каждые два года, нынешний турнир — третий. Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в FIFA. Она насчитывает более 40 команд.

Темы:
ConIFA 2018 (25)



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