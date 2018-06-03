Сборная Абхазии не вышла из группы на ЧМ ConIFA-2018

СУХУМ, 3 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сборная Абхазии по футболу не вышла из группы B на Чемпионате мира по футболу ConIFA, сыграв вничью со сборной Северного Кипра 2:2.
Сборная Абхазии в своем первом матче с крупным счетом, 3:0, обыграла команду Тибета, вторая игра оказалась неудачной для футболистов Беслана Аджинджала, команда уступила Карпаталии – 2:0, таким образом у Абхазии было три очка после двух игр.
Именно матч с Северным Кипром должен был дать ответ, выйдет ли Абхазия из группы B и продолжит ли турнир, при этом абхазские футболисты должны были непременно одержать победу, соперников устраивал и ничейный результат для продолжения участия в Чемпионате.
Северный Кипр подошел к этому матчу, имея в своем активе четыре очка, в своей первой игре они сыграли вничью с Карпаталией, во втором матче в группе Северный Кипр обыграл Тибет.
Встречу более активно начали киприоты, на первых минутах им удалось продвинуться к воротам сборной Абхазии и завершить атаку опасным ударом, но мяч прошел мимо. Абхазские футболисты на это ответили собственным выпадом, но счет после этой атаки не был открыт.
Первый шанс забить гол имели футболисты Северного Кипра, после красивой комбинации и паса в переднюю линию кипрский игрок оказался один у ворот сборной Абхазии, но его удар не попал в цель, игровой снаряд прошел рядом со штангой.
На 21-ой минуте сборной Абхазии удалось открыть счет в игре, в нападение пошли несколько футболистов, после серии передач мяч оказался у нападающего Дмитрия Маскаева, который дальним ударом забил гол – 1:0. Этот счет сохранился ненадолго, после подачи со штрафного, игрок сборной Кипра смог головой направить мяч в ворота – 1:1. В конце первого тайма опасно по воротам киприотов бил Астамур Цишба, но вратарь сумел отразить мяч пущенный в девятку.
Во втором тайме мяч надолго не задерживался в центре поля, соперники чередовали атаки. Так, на 75-ой минуте, игрок сборной Кипра со своей половины поля добежал с мячом до штрафной абхазской сборной, удар киприота отразил вратарь Алексей Бондаренко. Но уже на 78-ой минуте сборная Кипра сумела выйти вперед – 2:1. На 91-ой минуте в ворота Северного Кипра был назначен пенальти, который реализовал Владимир Аргун – 2:2.
Из группы B вышли Карпаталия с 7 очками и Северный Кипр, который занял второе место с 5 очками, сборная Абхазии, заработавшая 4 очка, и Тибет, не набравший ни одного очка, покидают турнир.
Лица сборной Абхазии на чемпионате мира ConIFA-2018>>
Чемпионат мира ConIFA в 2016 году в Абхазии стал для национальной сборной победным. В финальной встрече с Пенджабом абхазские футболисты сравняли счет на последних минутах игры, а в серии пенальти голкипер Бондаренко совершил три сейва, что помогло команде завоевать золото.
Чемпионате мира по футболу по версии ConIFA проходит в Лондоне с 31 мая по 9 июня.
Чемпионат проводится каждые два года, нынешний турнир — третий. Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в FIFA. Она насчитывает более 40 команд.