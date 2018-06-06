Британия восстановила хронологию событий в день отравления Скрипалей

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.

СУХУМ, 6 июн — Sputnik. Британские правоохранители опубликовали на сайте Скотленд-Ярда отчет о ходе расследования дела Скрипалей, в котором описывают приблизительную последовательность событий в день отравления бывшего сотрудника ГРУ и его дочери в Солсбери, сообщает РИА Новости. © AFP 2018 / Chris J Ratcliffe Скрипаль воскресе: британские ученые доказали

Юлия Скрипаль прилетела в Лондон из Москвы в 14:40 по местному времени 3 марта. На следующий день в районе 9:15 автомобиль ее отца видели на Лондон-роуд, Черчилль-уэй-норт и Уилтон-роуд. В 13:30 машина была замечена на Дэвизес-роуд на пути к центру города.

Еще десять минут спустя Скрипали припарковали машину и направились в паб Bishops Mill в центре города. В 14:20 они пообедали в ресторане Zizzi, из которого ушли в 15:35. Спустя сорок минут в экстренные службы поступил вызов от местного жителя, прибывшие на место полицейские обнаружили пострадавших на скамейке неподалеку от ресторана. Все указания времени остаются приблизительными, отметили в правоохранительных органах.

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Отношения России и Британии резко обострились на фоне инцидента 4 марта в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Также пострадал сотрудник полиции Уилтшира Ник Бейли. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва категорически это отрицает. Никаких доказательств в пользу своей версии Британия пока не предоставила.

Юлия Скрипаль была выписана из больницы 10 апреля, а на минувшей неделе впервые дала интервью агентству Рейтер, в котором заявила, что пока не нуждается в услугах российского посольства, однако, надеется в ближайшее время вернуться в Россию.

Сергея Скрипаля выписали из больницы 18 мая. Он пока не делал никаких заявлений.