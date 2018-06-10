G6 + Трамп: как завершился саммит "большой семерки"

Страны G7 чуть ли не впервые столкнулись с отсутствием единства по важнейшим экономическим и политическим международным проблемам.

СУХУМ, 10 июн — Sputnik. Саммит G7 завершился в канадском городе Ла Мальбе оглашением итогового коммюнике, однако президент США Дональд Трамп, досрочно покинувший встречу, уже успел поставить его итоги под сомнение, сообщает РИА Новости.

США особняком

Соединенные штаты в одностороннем порядке вышли из Парижского соглашения по климату, договоренности по иранской ядерной программе, а также ввели пошлины на сталь и алюминий в том числе против Канады и своих европейских партнеров.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо предупредили Трампа, что без уступок с его стороны по комплексу вопросов заключительное коммюнике они подписывать не будут.

Несмотря на то, что финальный документ встречи все-таки был одобрен всеми членами группы, Дональд Трамп, находящийся в полете в Сингапур на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, уже после публикации официального документа заявил в своем Twitter, что "поручил нашим американским представителям не одобрять коммюнике".

Американского президента обидели "ложные", по его словам, высказывания канадского премьера Трюдо на итоговой пресс-конференции. Объяснения заявлений своего руководителя со стороны Белого дома пока не последовало.

Коммюнике

Согласно итоговому коммюнике, стороны договорились о "свободной, честной и взаимовыгодной торговле" и заявили о "важности борьбы с протекционизмом". Руководители стран призвали Иран воздержаться от запусков ракет и других "дестабилизирующих" действий. Лидеры G7 обвинили сирийские власти в применении химического оружия наряду с группировкой "Исламское государство"*.

Главы семи государств также пришли к согласию по будущему отношений с Москвой. "Мы призываем Россию прекратить свое дестабилизирующее поведение, подрывание демократических систем и поддержку сирийского режима", — говорится в документе.

© AFP 2018 / Ludovic Marin Лидеры G7 заявили о готовности ввести новые санкции против России

Отношения Москвы и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот, и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума. Западные страны обвинили Москву во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Россия приняла ответные меры, неоднократно отвергала обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом она не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе.

По итогам саммита G7 лидеры заявили о готовности "принять дополнительные ограничительные меры" против России. " Группа семи" также поддержала Великобританию в том, что за отравлением в Солсбери, по их мнению, стоит Москва. Отношения России и Британии резко обострились на фоне инцидента 4 марта в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, а также пострадал сотрудник полиции Уилтшира Ник Бейли. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва категорически это отрицает.

Лидеры "семерки" договорились продолжать взаимодействие с Россией в решении региональных кризисов и глобальных вызовов, когда "это в наших интересах".

Снова о России

Накануне вылета в Канаду Трамп предложил вернуть Россию в объединение, тем самым восстановив формат G8. "Думаю, это было бы хорошо для мира, для России, для США, для всех стран G7. Думаю, что G8 была бы лучше, и возвращение России было бы хорошо. Мы ищем мира во всем мире, а не играем в игры", — объяснил американский лидер.

Форум развитых экономических держав с 1998 года представлял собой "восьмерку", но в 2014 году на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит G8 в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Участники G7 заявили, что не хотят заседать вместе с Россией, пока Москва не изменит свою политику относительно Крыма.

Идею позвать Россию обратно с учетом ее "центральной роли в самых деликатных геополитических делах" открыто поддержал и новый итальянский премьер Джузеппе Конте. Возможно, в ряду сторонников G8 был кто-то еще: по словам самого Трампа, "некоторым людям" нравится эта идея.

Сама Россия в группу "семи" не очень-то стремится. Президент России Владимир Путин накануне напомнил, что Россия из "восьмерки" не выходила, и в Москве всегда рады визиту коллег. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее говорил, что Москва хотела бы сосредоточиться на работе в G20. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что "перспективным форматом" остается "двадцатка".

В будущем году лидеры "семерки" соберутся во французском курортном городе Биарриц.

* Запрещенная в России террористическая организация.

