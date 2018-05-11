Трамп поделился планами на "хорошую сделку" с Ираном

Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе США из соглашения по иранской ядерной программе. Он обвинил Тегеран в обогащении урана и разработке запрещенного оружия вопреки условиям соглашения.

СУХУМ, 11 мая — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет добиться "хорошей сделки" с Ираном после выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (СВПД), сообщает РИА Новости.

По его словам, сделка не смогла предотвратить возможность попадания ядерного оружия в руки Ирана, и другие "страны на Ближнем Востоке, у которых есть деньги", начали бы искать возможности, чтобы заполучить ядерное оружие. "Это бы привело к катастрофе", — сказал Трамп.

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Он подчеркнул, что Вашингтон вводит "самые суровые санкции против Ирана". "Я надеюсь, что я смогу достичь с ними хорошую сделку, справедливую сделку. Лучшую для них. Но мы не можем им позволить обладать ядерным оружием", — сказал президент.

При этом он отметил, что США "должны иметь возможность пойти на их военные базы, чтобы убедиться, что они не занимаются обманом". "Конечно, мы уверены, что они не обманывают, но на всякий случай", — добавил Трамп.

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Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе США из соглашения по иранской ядерной программе. Он обвинил Тегеран в обогащении урана и разработке запрещенного оружия вопреки условиям соглашения после того как власти Израиля объявили о наличии у них соответствующих разведданных.

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Иран и шестерка международных посредников (Россия, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) подписали в 2015 году документ об урегулировании иранской ядерной проблемы.