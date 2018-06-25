Для науки и туризма: волонтеры расчистили крепость Цибилиум

Цибилиум ни разу не расчищали после Отечественной войны народа Абхазии, за 25 лет крепость обросла лесом.

СУХУМ, 25 июн – Sputnik. Волонтеры совместно с сотрудниками Министерства культуры и археологами расчистили один из комплексов крепости Цибилиум, рассказал на радио Sputnik один из активистов, депутат Народного Собрания Алхас Джинджолия.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Чистый Амткял" и грязное ралли под классику

"С прошлого года мы под руководством Батала Джопуа стали ездить в Цибилиум и расчищать территорию. На этот раз поездку организовали совместно с командой волонтеров Тенгиза Тарба. Это не было какой-то самодеятельностью. С нами были сотрудники Министерства культуры, археологи, ученые. Они накануне расчищали Амткял и Каман от мусора. Расчищали Цебельдинскую крепость от леса. Мы расчистили комплекс, где непосредственно работал Юрий Воронов", – сказал Джинджолия.

Территорию крепости еще ни разу не расчищали после Отечественной войны народа Абхазии. За 25 лет Цибилиум оброс деревьями и сорняками. За одну поездку, по словам Джинджолия, полностью выкорчевать лес не получилось.

"Комплекс там огромный, работы еще продолжаются. На этот раз решили очистить от леса самую зрелищную часть. Результатом мы довольны, все получили большое удовольствие. Мы готовы продолжать эту работу. Собралось нас на этот раз чуть больше 20 человек. Группа очень организованная, все молодые ребята. Мы не стали чрезмерно шуметь, чтобы собрать большее количество людей. Это такая разведывательная поездка", – признался он.

Волонтеры вместе с сотрудниками Минкульта и археологами собираются ездить в Цебельду периодически. Конечная цель активистов – создать условия для раскопок и организации туристического маршрута.

"Работы вообще на десятилетия. Нужно расчищать не только крепость, но и прилегающую территорию, так как там очень много могильников, вся Цебельда представляет большой интерес. Мы будем регулярно ездить туда, чтобы в конечном итоге археологи могли приступить к своим работам. Цебельда с богатой историей, один из крупнейших центров Абхазии еще с античных времен. Крепость можно использовать в научных и туристических целях. Раньше, в советское время, Цебельду за сезон посещало до семи тысяч человек, туристы регулярно приезжали группами посмотреть на раскопки, на эти величественные стены. После войны все пришло в упадок. К 30 сентября планируем водрузить флаг на сохранившейся башенке и расчистить всю прилегающую территорию по возможности", – отметил Джинджолия.

В планах волонтеров также расчистить крепость Хашупсе в Гагрском районе. Как рассказал Джинджолия, исторический памятник часто подвергается нашествиям черных копателей.

"Крепость регулярно грабят черные копатели. Это тоже с богатейшей историей объект. Но сил не хватает на все. Хотим привлечь внимание к тому, что Абхазия нашпигована историческими памятниками еще античных времен, это жемчужина мирового масштаба. Просто на фоне непризнанности тихо пропадает. Мы не можем привлечь внимание мировой науки на эти памятники. У нас сохранились следы древнейшей цивилизации, огромные античные стены, крепостные комплексы. Но полноценной культурологической оценки сегодня Абхазии не дают", – добавил волонтер.

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Крепость Цибилиум – один из наиболее значительных памятников древней Абхазии. Когда-то мощная 16-метровая крепость охраняла один из отрогов Великого Шелкового пути, здесь находилась резиденция правителей Апсилии VI-VIII веков.

Цибилиум стал популярным туристическим объектом во второй половине ХХ века благодаря археологическим исследованиям горной Абхазии.