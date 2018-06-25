23:28 25 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.95
  • EUR73.31
Поиск
Руины крепости Цибилиум

Для науки и туризма: волонтеры расчистили крепость Цибилиум

© Sputnik / Томас Тхайцук
Новости
Получить короткую ссылку
9420

Цибилиум ни разу не расчищали после Отечественной войны народа Абхазии, за 25 лет крепость обросла лесом.

СУХУМ, 25 июн – Sputnik. Волонтеры совместно с сотрудниками Министерства культуры и археологами расчистили один из комплексов крепости Цибилиум, рассказал на радио Sputnik один из активистов, депутат Народного Собрания Алхас Джинджолия.

Автомобиль волонтеров
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Чистый Амткял" и грязное ралли под классику

"С прошлого года мы под руководством Батала Джопуа стали ездить в Цибилиум и расчищать территорию. На этот раз поездку организовали совместно с командой волонтеров Тенгиза Тарба. Это не было какой-то самодеятельностью. С нами были сотрудники Министерства культуры, археологи, ученые. Они накануне расчищали Амткял и Каман от мусора. Расчищали Цебельдинскую крепость от леса. Мы расчистили комплекс, где непосредственно работал Юрий Воронов", – сказал Джинджолия.

Территорию крепости еще ни разу не расчищали после Отечественной войны народа Абхазии. За 25 лет Цибилиум оброс деревьями и сорняками. За одну поездку, по словам Джинджолия, полностью выкорчевать лес не получилось.

"Комплекс там огромный, работы еще продолжаются. На этот раз решили очистить от леса самую зрелищную часть. Результатом мы довольны, все получили большое удовольствие. Мы готовы продолжать эту работу. Собралось нас на этот раз чуть больше 20 человек. Группа очень организованная, все молодые ребята. Мы не стали чрезмерно шуметь, чтобы собрать большее количество людей. Это такая разведывательная поездка", – признался он.

Волонтеры вместе с сотрудниками Минкульта и археологами собираются ездить в Цебельду периодически. Конечная цель активистов – создать условия для раскопок и организации туристического маршрута.

"Работы вообще на десятилетия. Нужно расчищать не только крепость, но и прилегающую территорию, так как там очень много могильников, вся Цебельда представляет большой интерес. Мы будем регулярно ездить туда, чтобы в конечном итоге археологи могли приступить к своим работам. Цебельда с богатой историей, один из крупнейших центров Абхазии еще с античных времен. Крепость можно использовать в научных и туристических целях. Раньше, в советское время, Цебельду за сезон посещало до семи тысяч человек, туристы регулярно приезжали группами посмотреть на раскопки, на эти величественные стены. После войны все пришло в упадок. К 30 сентября планируем водрузить флаг на сохранившейся башенке и расчистить всю прилегающую территорию по возможности", – отметил Джинджолия.

В планах волонтеров также расчистить крепость Хашупсе в Гагрском районе. Как рассказал Джинджолия, исторический памятник часто подвергается нашествиям черных копателей.

"Крепость регулярно грабят черные копатели. Это тоже с богатейшей историей объект. Но сил не хватает на все. Хотим привлечь внимание к тому, что Абхазия нашпигована историческими памятниками еще античных времен, это жемчужина мирового масштаба. Просто на фоне непризнанности тихо пропадает. Мы не можем привлечь внимание мировой науки на эти памятники. У нас сохранились следы древнейшей цивилизации, огромные античные стены, крепостные комплексы. Но полноценной культурологической оценки сегодня Абхазии не дают", – добавил волонтер.

Цибилиум: исчезнувшее царство апсилов в Кодорском ущелье>>

Крепость Цибилиум – один из наиболее значительных памятников древней Абхазии. Когда-то мощная 16-метровая крепость охраняла один из отрогов Великого Шелкового пути, здесь находилась резиденция правителей Апсилии VI-VIII веков.

Цибилиум стал популярным туристическим объектом во второй половине ХХ века благодаря археологическим исследованиям горной Абхазии.

Теги:
крепость Цибилиум, Каман, Амткял, Абхазия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Станислав Кочиев
    Дагомысское закулисье

    Лидер Компартии Южной Осетии рассказал о неизвестных фактах подписания в Дагомысе в 1992 году соглашения о вводе миротворческих сил в республику.

  • Вид на комплекс Flame Towers в Баку
    Бакинская площадка

    Власти Афганистана и движение "Талибан" направят своих представителей на заседание Международной координационной группы в столице Азербайджана.

  • Александр Саргсян
    Руки на капот!

    Правоохранительные органы Армении "произвели действия" в отношении брата экс-президента страны Сержа Саргсяна — Александра Саргсяна.

  • В Павлодаре начали принимать малышей в детский сад по отпечатку пальца
    Цифровой сад

    Пропускную систему "Smart Павлодар", которая работает на основе отпечатка пальца, запустили в пилотном режиме в одном из городских детсадов.

  • Город Ош. Архивное фото
    Тушите свет!

    В Оше 26 июня в ряде районов временно прекратят подачу электроэнергии в связи с подготовкой к осенне-зимнему отопительному сезону.

  • Запуск пилотного проекта УЕФА и АБФФ
    "Футболизация" страны

    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Белорусская федерация футбола (БФФ) запустили пилотный проект по развитию клубов страны.

  • Александр Гапоненко
    В защиту права

    Узник Рижской центральной тюрьмы, правозащитник Александр Гапоненко обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

  • Военный политолог Александр Перенджиев
    Ваша проблема

    НАТО не заинтересована в том, чтобы реально обеспечить безопасность Балтии и не станет развивать здесь инфраструктуру, считает военный политолог.

  • Флаги стран-участниц ЕАЭС
    Восточное направление

    Активизацию сотрудничества между Молдовой и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) обсудят на встрече в Москве.

  • Аэропорт в Душанбе, архивное фото
    Воздушные ворота

    В международном аэропорту в Душанбе открылся новый грузовой терминал, построенный на средства, выделенные правительством Японии.

  • Работа протезно-ортопедического предприятия
    Долой плоскостопие!

    Сфера производства протезно-ортопедических изделий и реабилитационных средств в Узбекистане будет увеличена, также планируется вести научные исследования в этой отрасли.

  • Эстонские солдаты
    На страже Европы

    Эстония стала единственной восточноевропейской страной, участвующей в создании совместных вооруженных сил быстрого реагирования ЕС.

  • Станислав Кочиев
    Дагомысское закулисье

    Лидер Компартии Южной Осетии рассказал о неизвестных фактах подписания в Дагомысе в 1992 году соглашения о вводе миротворческих сил в республику.

  • Вид на комплекс Flame Towers в Баку
    Бакинская площадка

    Власти Афганистана и движение "Талибан" направят своих представителей на заседание Международной координационной группы в столице Азербайджана.

  • Александр Саргсян
    Руки на капот!

    Правоохранительные органы Армении "произвели действия" в отношении брата экс-президента страны Сержа Саргсяна — Александра Саргсяна.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Празднование одного из старейших праздников абхазов Ацуныҳәа в селе Дурипш
Элевсинские мистерии по-абхазски, или Праздник Ацуныҳәа
В Бронницах испекли торт с фигурой Лионеля Месси
Съедобный Месси: в Бронницах поздравили футболиста тортом
Болельщики ЧМ
Откуда ты, болельщик?

Соцсети

Sputnikabkhazia