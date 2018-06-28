Названа допустимая доза алкоголя в месяц

СУХУМ, 28 июн — Sputnik. В ходе исследования, проведенного специалистами Британского фонда сердечных заболеваний, ученые выяснили допустимую дозу алкоголя, которая не наносит вреда здоровью человека, сообщает РИА Новости.
Согласно выводам ученых, она составляет 100 граммов чистого спирта в неделю. Это эквивалентно пяти кружкам пива крепостью 4% или 875 миллилитрам вина крепостью 13%. Если же выпивать десять порций спиртного в неделю, продолжительность жизни сокращается на 1-2 года, а 18 напитков забирают 4-5 лет жизни, — отметили специалисты.
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Более высокий риск ранней смерти связан в основном с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
"Главное, о чем говорит это исследование: если вы уже употребляете алкоголь, то, сократив его потребление, вы сможете прожить дольше и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний", — заявила глава исследовательской группы Анжела Вуд из Кембриджского университета.
При этом ученые подчеркнули, что наиболее предпочтительным является полный отказ от алкоголя, поскольку его употребление приводит к ускоренному старению и сокращению жизни. Потребление этанола более 50 мл в месяц приближает смерть на 10 лет.
Полученные исследовательские данные британских коллег прокомментировали в минздраве России, призывая, все же, не доверять информации о допустимой дозе алкоголя. Являясь токсичным веществом, алкоголь наносит вред организму даже в малых количествах, заявил РИА Новости главный внештатный специалист-нарколог министерства здравоохранения России Евгений Брюн.
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"Не нужно верить этим данным. Нужно понимать, что алкоголь (этанол) — токсическое вещество и любое поступление токсического вещества в организм — это вред. Есть люди, которые плохо перерабатывают алкоголь, для них это более вредно — якобы допустимые дозы. Есть люди с лучшим состоянием печени, им, наверное, менее вредно, но вредно всем", — заявил Брюн.