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Бутылка крепкого алкоголя и стакан на столе

Названа допустимая доза алкоголя в месяц

© Fotolia / Ruslan Mitin
Новости
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Учеными изучены алкогольные привычки и состояние более 600 тысяч человек из 19 стран по всему миру.

СУХУМ, 28 июн — Sputnik. В ходе исследования, проведенного специалистами Британского фонда сердечных заболеваний, ученые выяснили допустимую дозу алкоголя, которая не наносит вреда здоровью человека, сообщает РИА Новости.

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Согласно выводам ученых, она составляет 100 граммов чистого спирта в неделю. Это эквивалентно пяти кружкам пива крепостью 4% или 875 миллилитрам вина крепостью 13%. Если же выпивать десять порций спиртного в неделю, продолжительность жизни сокращается на 1-2 года, а 18 напитков забирают 4-5 лет жизни, — отметили специалисты.

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Более высокий риск ранней смерти связан в основном с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

"Главное, о чем говорит это исследование: если вы уже употребляете алкоголь, то, сократив его потребление, вы сможете прожить дольше и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний", — заявила глава исследовательской группы Анжела Вуд из Кембриджского университета.

При этом ученые подчеркнули, что наиболее предпочтительным является полный отказ от алкоголя, поскольку его употребление приводит к ускоренному старению и сокращению жизни. Потребление этанола более 50 мл в месяц приближает смерть на 10 лет.

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Полученные исследовательские данные британских коллег прокомментировали в минздраве России, призывая, все же, не доверять информации о допустимой дозе алкоголя. Являясь токсичным веществом, алкоголь наносит вред организму даже в малых количествах, заявил РИА Новости главный внештатный специалист-нарколог министерства здравоохранения России Евгений Брюн.

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"Не нужно верить этим данным. Нужно понимать, что алкоголь (этанол) — токсическое вещество и любое поступление токсического вещества в организм — это вред. Есть люди, которые плохо перерабатывают алкоголь, для них это более вредно — якобы допустимые дозы. Есть люди с лучшим состоянием печени, им, наверное, менее вредно, но вредно всем", — заявил Брюн.

Теги:
потребление, алкоголь, спиртное, вред здоровью, ученые



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