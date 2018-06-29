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Список самых популярных песен XXI века

Rolling Stone опубликовал список самых популярных песен XXI века

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Новости
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Американское издание журнала Rolling Stone составило для своих читателей интересный рейтинг.

СУХУМ, 29 июн – Sputnik. Музыкальные критики и эксперты составили рейтинг 100 лучших песен XXI века. Список опубликован на сайте журнала Rolling Stone, сообщает РИА Новости. 

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Сотрудники популярного издательства обратились к музыкантам, продюсерам и критикам с просьбой составить свои собственные топ-листы "лучшей музыки" с 2000 года, а затем сопоставили этот список со своим.

Песня Бейонсе Crazy in Love, выпущенная на дебютном альбоме Dangerously in Love 2003 года, записанная при участии ее мужа, рэпера Джей-Зи, оказалась лидером рейтинга.

Серебряная медаль рейтинга досталась треку Paper Planes британской певицы M.I.A, эта песня была и саундтреком к фильму "Миллионер из трущоб" (2008).

Замыкает тройку лидеров популярная во время чемпионата Европы по футболу 2008 года песня Seven Nation Army группы The White Stripes.

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В ТОП-10 также попали такие композиции, как "Hey Ya!" дуэта Outkast, "99 Problems" рэпера Джей-Зи, "Maps" американской инди-группы Yeah Yeah Yeahs, "Runaway" Канье Уэста, "Rolling in the Deep" британской певицы Адель, "Royals" новозеландской певицы Лорди и "Last Nite" группы The Strokes.

Теги:
рок-музыка, музыка, рейтинг, популярность, песни, США, Музыка



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