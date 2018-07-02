Выход есть: эксперт рассказал о способах экономии топлива в автомобилях

Бензин, в силу возросшего уровня автомобилизации, для многих граждан становится едва ли не самой важной статьей расходов.

СУХУМ, 2 июл — Sputnik. Автомобильный эксперт и ведущий сотрудник одной из станций техобслуживания Владивостока Игорь Мухин рассказал о простых способах, с помощью которых можно снизить расход топлива, сообщает портал Deita.ru.

Первое, что нужно помнить — лишний вес увеличивает потребление бензина. Так, каждые лишние 80-100 килограммов потребляют по 0,5 литра топлива на 100 километров.

Специалист советует выложить из автомобиля все ненужное, чтобы его облегчить – убрать канистры, жидкость и предметы, которые могут заметно увеличить вес машины.

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По мнению специалиста, не стоит держать включенным двигатель в те моменты, когда автомобиль простаивает на улице.

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"Чтобы избежать дополнительных поездок на АЗС, достаточно быть внимательным и не держать мотор на холостых оборотах дольше 5-10 минут", — отметил Игорь Мухин.

Больше всего топлива автомобиль расходует во время резких стартов – обороты повышаются вместе с нагрузкой на мотор, соответственно цилиндры работают быстрее, а форсунки впрыскивают больше топлива в цилиндр. При постоянных "рваных стартах" расход топлива может увеличиться на 3-5 литров.

"Отучитесь газовать без повода, настройтесь двигаться в спокойном режиме, соблюдайте дистанцию так, чтобы не приходилось постоянно нажимать на тормоз", — поделился Игорь.

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Сэкономить дополнительные литры топлива поможет и отказ от кондиционера. Именно он способствует расходу двух-трех лишних литров на 100 километров за счет усиленной работы системы охлаждения и больших объемов затрачиваемой электроэнергии.

В Абхазии так же, как и в России, отмечается резкое увеличение стоимости топлива. Повышение цен на горюче-смазочные материалы на абхазском рынке в правительстве объяснили ростом закупочных цен.

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Согласно постановлению правительства Абхазии, которое вступило в силу в пятницу 8 июня, предельная розничная цена на бензин "Регуляр" 92 составляет 41 рубль, на бензин "Премиум" 95 — 43 рубля, на дизельное топливо – 41 рубль.