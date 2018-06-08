Топливо подорожало в Абхазии

Кабинет Министров Абхазии постановил поднять цены на бензин и дизтопливо из-за изменений стоимости углеводородного топлива на российском и мировом рынках.

СУХУМ, 8 июн – Sputnik. Кабмин Абхазии установил новые предельные цены на нефтепродукты в республике, сообщили в Управлении информации и пресс-службы Кабинета Министров Абхазии.

Согласно постановлению правительства, которое вступило в силу в пятницу 8 июня, предельная розничная цена на бензин "Регуляр" 92 составляет 41 рубль, на бензин "Премиум" 95 — 43 рубля, на дизельное топливо – 41 рубль.

Оптовая цена установлена в размере 39 рублей на бензин "Регуляр" 92 при единовременной продаже топлива объемом не менее 500 000 литров или 38 рублей при единовременной продаже объемом не менее 500 000 литров. Бензин "Премиум" 95 — теперь 41 рубль за литр, а дизтопливо — 39 рублей за литр.

Повышение цен на горюче-смазочные материалы на абхазском рынке в правительстве объяснили ростом закупочных цен.

Предчувствие кризиса: что беспокоит топливный бизнес Абхазии>>

"Учитывая, что Республика Абхазия не является производителем нефтепродуктов и не может повлиять на конъюнктуру цен на мировом рынке, ориентируясь на динамику изменения цен на мировом и российском рынках, принимая во внимание увеличение стоимости ГСМ в регионах РФ, рост инфляции, правительство Республики Абхазия вынуждено принять меры по повышению цен на нефтепродукты", — говорится в постановлении Кабинета Министров.

Ранее Топливная Ассоциация Абхазии распространила заявление, в котором выразила обеспокоенность бездействием Кабмина в условиях ухудшающейся экономической обстановки. Предприниматели отметили, что топливный бизнес Абхазии становится нерентабельным и в качестве причин назвали повышение закупочных цен на нефтепродукты за рубежом и высокие налоги.

Кабмин о заявлении Топливной ассоциации Абхазии: интересы отдельных компаний>>

Предыдущее повышение цен на топливо было в апреле 2017 года, тогда цены на бензин и дизельное топливо увеличились на 1 рубль 50 копеек за литр. Приемлемая и предельная цена за дизтопливо была назначена в размере 34 рублей 50 копеек, на бензин АИ 92 – 35 рублей, АИ 95 – 37 рублей 50 копеек.