Конкурс Стенина предлагает пользователям сети выбрать лучшую работу

СУХУМ, 12 июл — Пресс-служба "МИА Россия сегодня", — Чуть менее недели осталось до окончания голосования за лучшую, по мнению интернет-аудитории, работу конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованного медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Каждый может сделать свой выбор на сайте конкурса stenincontest.ru до 23:59 МСК 18 июля.

© Sputnik . Фандулвази Джайкло Лучшие из лучших: стали известны финалисты конкурса Стенина

Все, что нужно, — это аккаунт в ВКонтакте, Facebook, Twitter, или китайском сервисе Weibo. На первую декаду июля в лидерах онлайн-голосования работы из ЮАР (Джастин Салливан, "В огне: за гранью"), Турции (Себнем Коскун, "Завтрак на крыше"), Индии (Анджей Кумар, "… подстреленный леопард"), России (Степан Змачинский, "Воздушно-десантные сборы Центра "Лидер" МЧС России") и Италии (Андреа Алаи, "Ультрас").

Финалисты конкурса имени Андрея Стенина>>

Автор самой популярной в интернете фотографии получит диплом конкурса, 6 августа победителей конкурса объявит жюри.

В 2018 году в его состав вошли представители ведущих международных информационных агентств — AFP (Франция), Anadolu Ajansi (Турция), Notimex (Мексика), а также маститые фотографы и фоторедакторы с мировым именем. Возглавил жюри Ахмет Сел, руководитель фотослужбы Агентства Анадолу (Anadolu Ajansi) (Турция).

Онлайн-голосование в рамках конкурса имени Стенина проходит в третий раз. Активное участие пользователей сети в голосовании в 2016 и 2017 годах лишний раз подтвердило интерес интернет-аудитории к работам конкурса и продемонстрировало непредвзятость суждений о современной фотографии. Так, в 2016 году цветная графика кадра "Рыцари" принесла победу египетскому фотографу Гехаду Хамди (Gehad Hamdy), а 2017 год стал победным для фотографа из Кыргызстана Табылды Кадырбекова с его жанровой фотозарисовкой "Продавщица сладкой ваты".

Призовые места финалистов будут объявлены 6 августа на сайте конкурса stenincontest.ru. Награды победителям вручат осенью 2018 года, тогда же откроется выставка их работ в Москве.

О конкурсе:

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

Генеральными информационными партнерами конкурса являются: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo. Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), международная информационная мультиплатформа TeleSUR, интернет-портал газеты China Daily, журнал Frontline, информационное агентство PNA, онлайн-портал и газета AlYoum AlSabee, интернет-портал The Paper, информационное агентство Bernama, национальная радиовещательная компания Radio Republik Indonesia, информационное агентство Antara, медиасеть Al Mayadeen. В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия Фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ru, Союз журналистов Москвы, Союз фотохудожников России, Школа визуальных искусств, информационный портал YOung JOurnalists и Фестивали Fotoistanbul, Kolga Tbilisi Photo.