Владимир Путин продлил действия продуктового эмбарго

Президент России Владимир Путин в 2014 года принял ответные меры на введение рядом стран экономических ограничений по отношению к России.

СУХУМ, 12 июл — Sputnik. Президентом России было принято решение о продление продуктового эмбарго в отношении стран, которые ввели санкции против России. Соответствующий указ в четверг 12 июля подписал Владимир Путин. Данный документ опубликован на интернет-портале правовой информации, сообщает РИА Новости. © Sputnik . Александр Вильф Россияне считают, что РФ должна вести свою политику в ответ на санкции

Правительству России поручено предпринять все меры, необходимые для реализации документа, действие которого продлевает продуктовое эмбарго до 31 декабря 2019 года.

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В начале июня 2018 года российский президент Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях в отношении Соединенных Штатов и их союзников.

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Напомним, что августе 2014 года российский лидер подписал указ о введении запрета на импорт ряда товаров из этих государств. Под запрет попали некоторые виды сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том числе мясо, колбасы, морепродукты, овощи и фрукты, молочная продукция. Действие ответных мер продлевалось, а список товаров корректировался по мере введения новых санкций.

Евросоюз 5 июля 2018 года продлил санкции против России на шесть месяцев. Они нацелены на финансовый, энергетический, оборонный секторы. Премьер-министр Дмитрий Медведев 6 июля подписал постановление, согласно которому в отношении некоторых товаров из США будут применять повышенные пошлины.