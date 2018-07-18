Россия подсчитывает доходы от ЧМ 2018

СУХУМ, 18 июл — Sputnik. Проведение Чемпионата мира по футболу принесло в бюджет России более 850 миллиардов рублей, что составляет около одного процента ВВП.

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На пресс-конференции, посвященной влиянию ЧМ-2018 на туризм в России, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, какой прирост гостей ожидается в 2019 году, сообщает 360tv.

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"Есть надежда, что туристический поток увеличится на 20 процентов. Это осторожный прогноз на 2019 год. Порадовала Франция, выяснилось, что 87 процентов французских гостей хотели бы приехать в Россию еще раз", – сообщила Майя Ломидзе.

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По ее словам, в городах проведения ЧМ-2018 турпоток заметно увеличился во время турнира. В Казани более 50 процентов гостей в течение футбольного месяца — это иностранные туристы. Калининград отметил рост туристического потока в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за время турнира города чемпионата посетило 5,7 миллиона болельщиков, почти 49 процентов из которых составили гости из-за рубежа.

Чемпионат мира по футболу прошел в 11 российских городах. Больше всего иностранных болельщиков приехали на ЧМ-2018 из США, Колумбии, Перу, Аргентины, Бразилии, Южной Кореи, Японии, Саудовской Аравии, Ирана, Польши, Хорватии, Германии, Франции и Великобритании.