Ученые: прием пищи перед сном повышает риск развития рака

Испанские ученые из Глобального института здоровья в Барселоне в ходе исследования определили, чем опасен поздний ужин.

СУХУМ, 19 июл – Sputnik. Специалисты выяснили, что перекус за два часа до сна и позже может привести к раку простаты и молочной железы. Статья исследователей была опубликована в International Journal of Cancer, сообщает РИА Новости. © Fotolia / Hoda Bogdan Ученые нашли "солнечный" способ профилактики рака груди

Во время эксперимента ученые проанализировали данные о болезни 621 пациента с раком простаты и 1205 пациенток с раком молочной железы. Кроме того, они собрали контрольную группу из добровольцев без онкологических заболеваний, состоящую из 1321 женщины и 872 мужчин, которые ответили на вопросы о том, какого режима сна они придерживаются и когда питаются.

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В результате опроса ученые установили, что у тех, кто ел как минимум за два часа до ночного сна, риск развития рака молочной железы снижался на 16 процентов, а онкологических заболеваний простаты — на 26 процентов по сравнению с теми, кто ложился спать сразу после ужина.

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"Наше исследование доказало, что прием пищи в дневное время суток связан с пониженным риском развития рака", — заключил ведущий автор исследования Манолис Когевинас.

Медики считают, что данные заболевания связаны с активностью гормонов, от колебания которых зависят суточные ритмы организма. Поздние перекусы приводят к их сбоям, что впоследствии вызывает раковые болезни.