Власти Сочи объяснили отсутствие решетки на ливневке, где погиб ребенок

В пятницу в поселке Лазаревское мальчик упал в ливневую канаву, и его унесло в сторону моря. Позже его тело нашли в море.

СУХУМ, 6 авг — Sputnik. Власти Сочи объяснили, что при проектировании системы ливневых канав в 60-х годах прошлого века наличие решеток не было предусмотрено, сообщает РИА Новости. © Sputnik . Владимир Астапкович Спасатели обнаружили тело ребенка, которого в Сочи унесло в море

Такие ливневки должны быть открытыми, потому что во время залповых тропических ливней, которые бывают в Сочи, потоки воды могут сорвать решетки, что может создать угрозу для жизни и здоровья людей.

К тому же специалисты отметили, что ливневые канавы более полувека эффективно принимают дождевые воды, и отсутствие гидросооружений может привести к затоплению или смыву жилых домов и хозяйственных построек.

В администрации города Сочи подчеркнули, что лишь стечение неблагоприятных обстоятельств привело к трагедии, так как бабушка, сопровождавшая мальчика, знала о наличии открытой ливневки, а жителей неоднократно предупреждали о ливнях и грозах.

В пятницу в поселке Лазаревское мальчик упал в ливневую канаву, и его унесло в сторону моря. Бабушка ребенка не смогла его спасти. Позже его тело нашли в море.

В этот же день в Сочи во время паводка течение реки Пластунка унесло еще двоих детей. Четверо отдыхающих — мужчина, женщина и двое детей четырех и 15 лет — упали в реку. Взрослых удалось спасти, детей унесло течением. Сначала было найдено тело подростка, затем нашли погибшую девочку.