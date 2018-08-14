В России предлагают установить единую цену на школьные формы

СУХУМ, 14 авг — Sputnik. Установить в России единую цену на школьную форму, а также отдавать заказы на ее пошив двум российским фабрикам, предложил заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов, сообщает РИА Новости. © Sputnik Сария Кварацхелия Школьная форма: от национального костюма до современных нарядов

По мнению Чернышова, наличие школьной формы во многом снижает уровень социального расслоения между учениками.

"Если школьники одеты одинаково, нет вопроса, связанного с тем, у кого что лучше", — сказал Чернышов.

Парламентарий предлагает установить единую цену на школьную форму, при этом отмечая, что цена формы для школьников младших и средних классов не должна быть выше трех тысяч рублей, для старшеклассников не превышать четырех тысяч рублей.

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Кроме того, Чернышов предложил отдать пошив школьной формы двум российским фабрикам — во Владимирской и Псковской областях.

"Ограничить цену тремя тысячами рублей; для старших классов, может быть, четырьмя тысячами, но чтобы делали из хорошего материала, который можно было бы проносить как минимум полгода-год. Обязательно нужно актом Российской Федерации установить производителя: российские фабрики", — заключил Чернышов.

В Абхазии практически самой обсуждаемой темой последних двух месяцев стала школьная форма: с нового учебного года во всех школах ее ношение станет обязательным. Как отмечают в Госстандарте, цена, стандарт качества и пошив формы не регламентируются.

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