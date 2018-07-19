Эксперты рассказали, как выбирать школьную форму

В Абхазии практически самой обсуждаемой темой последнего месяца стала школьная форма. Единого стандарта качества школьной формы, как рассказал начальник Госстандарта Гарри Саманба, пока еще нет.

СУХУМ, 19 июл — Sputnik. Роскачество подготовило рекомендации, на что нужно обратить внимание при выборе школьной формы, сообщает РИА Новости.

Состав ткани

По словам экспертов, одна из важнейших проблем легпрома сегодня – качество поступающих материалов. Подмена состава готовой продукции, когда под видом шерсти скрывается синтетика, недопустима, отмечает руководитель Роскачества Максим Протасов.

"Школьная форма, имеющая в составе более 70% синтетических волокон, например, полиэстера, заведомо не сможет обеспечить минимальные показатели безопасности. Такая форма не будет "дышать", и ребенок будет испытывать дискомфорт. Чем больше синтетики присутствует в ткани, тем больше вещь по свойствам напоминает целлофановый пакет", — пояснил глава организации.

Эксперт пояснил, что пугаться синтетики в составе ткани вовсе не стоит, в определенном количестве она только улучшает ее свойства: вещь становится прочнее, меньше мнется и лучше сидит по фигуре, а в случае с шерстью не меняет ее основных качеств. Оптимальное соотношение – 70% натуральных и 30% синтетических материалов.

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При этом не стоит путать синтетические волокна с искусственными.

"Синтетические волокна делают преимущественно из продуктов переработки нефти. Например, это всем известные полиэстер, эластан и акрил. А вот искусственные волокна (к таким, например, относится вискоза) производят из продуктов натурального происхождения – из целлюлозы. Такие ткани близки по своим свойствам к натуральным, хорошо пропускают воздух и комфортны телу", — поясняют эксперты.

Детали брюк

При выборе брюк специалисты советуют обращать внимание не только на состав ткани верха, но и подкладки.

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"Лучше, если она будет сделана из вискозы или хлопка с добавлением синтетических волокон", — рекомендуют эксперты.

Кроме того, в качестве дополнительного фактора при выборе одежды следует обращать внимание на использование тесьмы.

"Постоянное соприкосновение с обувью, а в некоторых случаях и с землей приводит к тому, что край затирается, и красивое изделие приобретает неряшливый вид. Использование тесьмы, пришитой к краю изделия, помогает если не решить, то, по крайней мере, отложить эту неизбежную участь", — поясняют представители организации.

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При поиске брюк с нестандартным размером талии рекомендуется обращать внимание на эластичную тесьму для регулирования длины пояса в брюках. "Данный совет, скорее всего, будет актуален только для мальчиков младшей школьной группы: все-таки регулировка пояса хотя и помогает скорректировать размер изделия в талии, в некоторых случаях резинка может не слишком эстетично смотреться из-за создания эффекта "пузыря", — отмечают эксперты.

Кроме того, Роскачество советует внимательно относиться ко всем деталям брюк: начиная от молний и заканчивая формой пуговиц – фурнитура не должна быть травмоопасной.

Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" (Роскачество) учреждена распоряжением правительства РФ в 2015 году для проведения независимых исследований качества товаров.