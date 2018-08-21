Президент Абхазии поздравил мусульман республики с праздником Курбан-Байрам

СУХУМ, 21 авг — Sputnik. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил мусульман республики с праздником Курбан-байрам, сообщается на официальном сайте президента.

"Священный праздник Курбан-байрам является символом добра и надежды, сближения людей, приобщает их к ценностям ислама, благословению, уважительному отношению к заветам и древней истории своих предков", — говорится в сообщении.

Президент отметил, что мусульманская община Абхазии принимает активное участие в жизни страны и вносит большой вклад в укрепление дружбы народов, межнационального и межконфессионального согласия, а также уделяет внимание сохранению семейных ценностей и духовно-нравственному воспитанию молодого поколения.

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Праздник жертвоприношения Курбан-Байрам отмечается в десятый день месяца исламского лунного календаря и продолжается три дня.

В этом году один из главных исламских праздников отмечается с 21 по 23 августа.