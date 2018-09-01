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Ситуация на месте взрыва в донецком кафе Сепар

Стали известны организаторы убийства Захарченко

© Sputnik . Игорь Маслов
Новости
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Генеральная прокуратура самопровозглашенной республики возбудила уголовное дело по статье "Теракт".

СУХУМ, 1 сен — Sputnik. Теракт, в результате которого погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, был спланирован и осуществлен Силами специальных операций Украины, сообщил РИА Новости по телефону из Донецка советник лидера ДНР Александр Казаков

Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате теракта
© Sputnik .
Увеличилось число жертв взрыва, в котором погиб Захарченко

"Скорее всего, мы сможем в ближайшее время назвать руководителя группы и курирующего офицера из этой структуры", — сказал Казаков.

Отвечая на вопрос о том, можно ли утверждать, что это Силы специальных операций, Казаков сказал: "Да, это действительно так, те, кто задержан, дали признательные показания".

Лидер ДНР Александр Захарченко и его телохранитель погибли 31 августа в результате взрыва бомбы в ресторане "Сепар" в центре Донецка. В тяжелом состоянии доставлен в больницу министр доходов и сборов Александр Тимофеев.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате теракта
© Sputnik .
Появились данные о месте закладки бомбы, убившей Захарченко

​​МИД России квалифицировал убийство Александра Захарченко как теракт, Следственный комитет России подчеркнул решимость оказать содействие следственным органам ДНР в расследовании убийства главы республики и возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку".

В ДНР заявили о причастности Украины к убийству Захарченко>>

Президент России Владимир Путин, выражая соболезнования в связи с трагической гибелью главы ДНР, сказал: "Он был настоящим народным лидером, смелым и решительным человеком, патриотом Донбасса".

Теги:
теракт, убийство, Александр Захарченко, Донбасс, Украина


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