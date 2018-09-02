Сладкоежкам на заметку: ученые выявили опасные для организма лакомства

Все чаще люди оправдывают наличие сладкого в своем рационе тем, что от сладостей они становятся счастливее.

СУХУМ, 2 сен – Sputnik. Современные диетологи отмечают возросшую опасность в использование при изготовлении сладостей большого количества искусственных красителей, трансжиров и рафинированных углеводов. Эксперты предупреждают сладкоежек воздержаться от употребления любимых вкусных продуктов. Однако полный отказ от лакомств лишит человека дополнительного источника радости, уверены опрошенные исследователями люди. Врачи рассказали, как не только не навредить организму, но и найти полезные сладости, сообщает РИА Новости. © Sputnik Анжелика Бения Жизнь в шоколаде: конфетное увлечение сухумской учительницы

Врач-эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Александрова напротив выступает за то, что не все сладости представляют угрозу для человеческого организма.

"Если, например, у человека есть лишний вес или сахарный диабет, то, безусловно, любые сладости на сахаре, на фруктозе — это не очень хорошо, однако такие люди могут использовать сладости на натуральных сахарозаменителях", — заявила она.

Диетолог отмечает, что сейчас много сладких продуктов изготавливают из химических сахарозаменителей и существенного вреда организму они не приносят, и практический некалорийный, но сами по себе они не очень полезны для человеческого организма.

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Ученые отмечают, что наибольшее количество вредных веществ находится в сладостях, созданных специально для детей.

Производители стараются привлечь детей к своей продукции создавая яркий цвет сладостей с помощью химических красителей. Это различные драже, карамель всех цветов радуги, там много ненужных ингредиентов, ненатуральных. То есть это чистый сахар и вредные добавки. При этом дети неконтролируемо их едят. К вредным относятся сладости сделанные на маргарине — это вафли и различные печенья.

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Самая распространенная проблема для родителей — это избыточное употребление детьми сладкого. Эксперт подчеркнула, что если ребенок склонен к ожирению или сахарному диабету, то большой прием сладкого может спровоцировать ряд заболеваний и с возрастом возникает сложности с корректированием своего веса.

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Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Чедия также напомнила, что каждый пятый ребенок в Европе страдает от избыточного веса и Россия постепенно приближается к этим показателям. Она также подчеркнула, что вкусовые привычки надо воспитывать с детства для того, чтобы во взрослом возрасте не было проблем.

"На питание детей нужно обращать особое внимание, а сладости — это дополнительный источник легко усваиваемой энергии. Если ребенок не может потратить всю энергию, которую он получает, то, естественно, она откладывается в жиры", — заявила эксперт.

При этом Александрова не призывает пожилых людей полностью отказываться от лакомств. Сладкое — это антидепрессант. С возрастом люди становятся более склонными к грусти, тоске и даже депрессии. В этой ситуации сладости, а именно серотонин, в небольшом количестве поддерживают настроение. Врач отметила, что, как правило, пожилые люди любят попить чай со сладким, для них это ежедневный обязательный ритуал.

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Современные врачи отмечают, что вредны сладости, содержащие рафинированные углеводы, очищены от клетчатки, потому что они очень быстро усваиваются, требуют для себя большого выброса инсулина и создают проблемы для людей с лишним весом за счет доставки в организм избыточной энергии, которая откладывается в жиры. Поэтому сладости лучше есть натуральные: углеводы из них медленнее всасываются, меньше нагрузка на поджелудочную железу, нет повышения инсулина в крови, который способствует синтезу жира и тормозит его распад.

Эксперт предложила альтернативы сладостям, например сухофрукты, орехи, в том числе в сахаре, а также мед. Многие врачи также отмечают, что различные диеты, основанные на употреблении в пищу сладостей, например шоколадная, зачастую не полезны для организма из-за недостаточного количества необходимых витаминов и микроэлементов.