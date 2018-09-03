Источник: в ЕС договорились о продлении санкций против России

Последний раз Евросоюз продлевал индивидуальные санкции в марте, срок их действия истекает 15 сентября.

СУХУМ, 3 сен —Sputnik. Дипломаты стран Евросоюза договорились о продлении индивидуальных санкций против России, сообщил РИА Новости источник в структурах ЕС.

По его информации, ограничения будут действовать еще минимум полгода.

В среду этот вопрос обсудят постпреды стран Евросоюза в рамках комитета Coreper, подчеркнул источник. Окончательное решение должен одобрить Совет ЕС.

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В понедельник, за две недели до фактического истечения срока индивидуальных санкций против России, Евросоюз приступил к изучению санкций, введенных в связи с "подрывом суверенитета Украины".

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В марте 2014 года Евросоюз ввел индивидуальные санкции против россиян и украинцев, которых обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины. С тех пор они регулярно продлевались на полгода.

Санкционный список постоянно расширялся как за счет граждан Украины, руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и представителей ополчения, так и за счет российских политиков, общественных деятелей и юридических лиц. Сейчас в списке фигурируют 155 человек и 44 организации.