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Флаг ЕС у здания представительства Европейского Союза в Москве

Источник: в ЕС договорились о продлении санкций против России

© Sputnik . Владимир Астапкович
Новости
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Последний раз Евросоюз продлевал индивидуальные санкции в марте, срок их действия истекает 15 сентября.

СУХУМ, 3 сен —Sputnik. Дипломаты стран Евросоюза договорились о продлении индивидуальных санкций против России, сообщил РИА Новости источник в структурах ЕС.

Вход в здание МИД Германии
CC BY-SA 2.0 / wikipedia / Manfred Brückels / Auswaertiges Amt Berlin Eingang
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По его информации, ограничения будут действовать еще минимум полгода.

В среду этот вопрос обсудят постпреды стран Евросоюза в рамках комитета Coreper, подчеркнул источник. Окончательное решение должен одобрить Совет ЕС.

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В понедельник, за две недели до фактического истечения срока индивидуальных санкций против России, Евросоюз приступил к изучению санкций, введенных в связи с "подрывом суверенитета Украины".

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В марте 2014 года Евросоюз ввел индивидуальные санкции против россиян и украинцев, которых обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины. С тех пор они регулярно продлевались на полгода.

Санкционный список постоянно расширялся как за счет граждан Украины, руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и представителей ополчения, так и за счет российских политиков, общественных деятелей и юридических лиц. Сейчас в списке фигурируют 155 человек и 44 организации.

Теги:
продление, санкции, Евросоюз, Россия


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