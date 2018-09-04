Турция концентрирует военную технику у сирийской границы

СУХУМ, 4 сен — Sputnik. Турецкие военные группируют технику у сирийской границы, передает РИА Новости со ссылкой на турецкую газету Hurriyet.
Сообщается, что через Килис и в направлении поселка Эльбейли на сирийской границе утром были замечены восемь транспортных средств, груженных танками и гаубицами.
"Переброска техники — мера безопасности. Танки M60 отправили к границе в рамках плана сдерживания новой волны беженцев, которую турецкие власти ожидают в случае наступления сирийских войск на Идлиб", — сообщил военный источник газеты.
Идлиб остается единственной крупной провинцией Сирии, которую контролируют незаконные вооруженные формирования. Ранее там была создана зона деэскалации конфликта.
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В последнее время обстановка в регионе стала более напряженной. По данным Минобороны России, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* планируют провокацию в Идлибе, чтобы обвинить войска Башара Асада в применении химического оружия против мирного населения. Это нужно, чтобы впоследствии оправдать силовые удары извне.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что возможное наступление сирийской армии в Идлибе стало бы "большой гуманитарной ошибкой". При этом в российском МИД подчеркивали, что никто не заинтересован в активных боевых действиях, которые могут повлечь массовые жертвы.
*Террористическая организация, запрещенная в России