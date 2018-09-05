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Рауль Хаджимба возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Дамаске

Рауль Хаджимба возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Дамаске

© Фото : Пресс-служба президента Абхазии
Новости
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Темы:
Официальный визит Хаджимба в Сирию (6)
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Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба 4 сентября прибыл с официальным визитом в Сирийскую Арабскую Республику.

СУХУМ, 5 сен – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба 5 сентября возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Дамаске, сообщает пресс-секретарь президента Абхазии Наала Авидзба.

Рауль Хаджимба возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Дамаске
© Фото : Пресс-служба президента Абхазии
Рауль Хаджимба возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Дамаске

Президент в сопровождении министра высшего образования Сирии Атефа Наддафа, командующего Южным военным регионом, генерал-майора Марвана Харири и почетного караула возложил венок в цветах флага Республики Абхазия к Мемориалу погибших сирийских военных.

Рауль Хаджимба возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Дамаске
© Фото : Пресс-служба президента Абхазии
Рауль Хаджимба возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Дамаске

Военный Мемориал представляет собой купол, символизирующий Вселенную под аркой, которая, в свою очередь, является символом победы.

Рауль Хаджимба возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Дамаске
© Фото : Пресс-служба президента Абхазии
Рауль Хаджимба возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Дамаске

Президент также посетил музейный зал под куполом, где ему и членам официальной делегации Республики Абхазия провели экскурсию.

Официальный визит Хаджимба в Сирию>>

4 сентября Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба прибыл с официальным визитом в Сирийскую Арабскую Республику. В первый день визита состоялась встреча Рауля Хаджимба и Башара Асада, на которой главы государств подписали Договор о дружбе и сотрудничестве.

В состав делегации из Абхазии, возглавляемой президентом, входят премьер Геннадий Гагулия, руководитель Администрации президента Беслан Барциц, секретарь Совбеза Мухамед Килба, министр иностранных дел Даур Кове, министр обороны Мираб Кишмария и министр экономики Адгур Ардзинба.

Темы:
Официальный визит Хаджимба в Сирию (6)


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