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Александр Петров и Руслан Боширов

"Отравители" Скрипалей: британские власти перевернули нашу жизнь с ног на голову

© REUTERS / Metroplitan Police
Новости
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Пятого сентября Королевская прокурорская служба предъявила обвинения двум гражданам России — "офицерам ГРУ Александру Петрову и Руслану Боширову" — по делу об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

СУХУМ, 13 сен — Sputnik. Александр Петров и Руслан Боширов заявили в интервью главному редактору RT и Sputnik Маргарите Симоньян, что британские власти "перевернули их жизнь вверх дном", передает РИА Новости.

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"А как бы вы выглядели? <…> Когда вашу жизнь так раз — и перевернули с ног на голову? Просто одним днем. И сломали", — сказал Боширов на замечание, что он выглядит напряженным.

Накануне Симоньян побеседовала с "подозреваемыми", которых Лондон обвиняет в причастности к инциденту в Солсбери. Петров и Боширов сами вышли на Симоньян, позвонив на мобильный.

Они подтвердили, что это их настоящие имена, и признали, что на опубликованных Британией фото, — они.

Петров и Боширов рассказали, что ездили в Британию, "чтобы оторваться, это не была бизнес-поездка".

Инцидент в Солсбери

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Российская сторона неоднократно требовала предоставить доступ к расследованию и пострадавшим гражданам. Британские власти проигнорировали все запросы.

Город Солсбери в Великобритании, где были отравлены С. Скрипаль и его дочь
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Экс-глава британского МИД Борис Джонсон, обвиняя Россию, называл "доказательства" ее вины "ошеломляющими". Однако обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждал Лондон, отравили Скрипалей.

В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.

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В начале сентября британская сторона предъявила снимки двух "подозреваемых" в отравлении Скрипалей, утверждая, что это два офицера ГРУ — "Александр Петров" и "Руслан Боширов". При этом в Лондоне тут же оговорились, что имена ненастоящие. В Москве заявили, что эти фамилии России "ничего не говорят", и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.

Теги:
отравление, химическое оружие, Сергей Скрипаль, Великобритания, Россия


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