МИД Британии ответил на интервью "отравителей" Скрипалей

Представитель Скотленд-Ярда заявил, что Лондон готов добиться распространения "красных уведомлений" Интерпола для задержания подозреваемых в отравлении Скрипалей россиян.

СУХУМ, 13 сен — Sputnik. МИД Великобритании назвал интервью подозреваемых по делу Скрипалей очередным примером "запутывания вопроса и лжи со стороны России", передает РИА Новости.

"Правительству очевидно, что эти люди — офицеры российской военной разведки, ГРУ, и что они использовали чрезвычайно токсичное запрещенное химическое оружие на улицах нашей страны", — заявил официальный представитель британского внешнеполитического ведомства.

© Sputnik . Владимир Песня "Им верю!": племянница Скрипаля прокмментировала интервью Петрова и Боширова

В беседе с главным редактором Sputnik и RT Маргаритой Симоньян Александр Петров и Руслан Боширов заявили, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии.

По словам мужчин, они не привезли никаких отравляющих веществ и даже не знали, где расположен в Солсбери дом Скрипалей.

Инцидент в Солсбери

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Российская сторона неоднократно требовала предоставить доступ к расследованию и пострадавшим гражданам. Британские власти проигнорировали все запросы.

Мартынов о деле Скрипалей: Британия продолжит объяснять свое русофобство>>

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон, обвиняя Россию, называл "доказательства" ее вины "ошеломляющими". Однако обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждал Лондон, отравили Скрипалей.

В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.

"Отравители" Скрипалей рассказали, что делали в Солсбери>>

В начале сентября британская сторона предъявила снимки двух "подозреваемых" в отравлении Скрипалей, утверждая, что это два офицера ГРУ — "Александр Петров" и "Руслан Боширов". При этом в Лондоне тут же оговорились, что имена ненастоящие. В Москве заявили, что эти фамилии России "ничего не говорят", и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.