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Флаг Великобритании на крыше Министерства иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне.

МИД Британии ответил на интервью "отравителей" Скрипалей

© Sputnik . Алекс Макнотон
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"Дело Скрипаля": причины и следствие (101)
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Представитель Скотленд-Ярда заявил, что Лондон готов добиться распространения "красных уведомлений" Интерпола для задержания подозреваемых в отравлении Скрипалей россиян.

СУХУМ, 13 сен — Sputnik. МИД Великобритании назвал интервью подозреваемых по делу Скрипалей очередным примером "запутывания вопроса и лжи со стороны России", передает РИА Новости.

"Правительству очевидно, что эти люди — офицеры российской военной разведки, ГРУ, и что они использовали чрезвычайно токсичное запрещенное химическое оружие на улицах нашей страны", — заявил официальный представитель британского внешнеполитического ведомства.

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© Sputnik . Владимир Песня
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В беседе с главным редактором Sputnik и RT Маргаритой Симоньян Александр Петров и Руслан Боширов заявили, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии.
По словам мужчин, они не привезли никаких отравляющих веществ и даже не знали, где расположен в Солсбери дом Скрипалей.

Инцидент в Солсбери

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Российская сторона неоднократно требовала предоставить доступ к расследованию и пострадавшим гражданам. Британские власти проигнорировали все запросы. 

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Экс-глава британского МИД Борис Джонсон, обвиняя Россию, называл "доказательства" ее вины "ошеломляющими". Однако обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждал Лондон, отравили Скрипалей.

В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.

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В начале сентября британская сторона предъявила снимки двух "подозреваемых" в отравлении Скрипалей, утверждая, что это два офицера ГРУ — "Александр Петров" и "Руслан Боширов". При этом в Лондоне тут же оговорились, что имена ненастоящие. В Москве заявили, что эти фамилии России "ничего не говорят", и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.

Темы:
"Дело Скрипаля": причины и следствие (101)
Теги:
химическое оружие, Сергей Скрипаль, Россия, Великобритания


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