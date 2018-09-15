Западные спецслужбы причастны к убийству Захарченко: в ДНР есть доказательства

СУХУМ, 15 сен — Sputnik. Убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко совершено при содействии западных спецслужб, заявил журналистам врио главы ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости.
"Теракт совершен при участии пятого департамента ДКР СБУ <…>. В результате дальнейшей работы спецслужб, анализа остатков взрывного устройства выявлены высокие технологии, не применяемые ранее СБУ. Это дает понимание, что данный теракт совершен при содействии западных спецслужб", — заявил Пушилин.
Он подчеркнул, что помощь в расследовании теракта оказывает Россия.
У правоохранителей ДНР "есть понимание, кто это сделал", резюмировал он
"Один человек задержан, который дал полную раскладку, показания", — сказал врио главы республики.
Лидер ДНР Александр Захарченко и его телохранитель погибли 31 августа в результате подрыва бомбы в ресторане "Сепар" в центре Донецка. Тяжелые ранения получил министр доходов и сборов Александр Тимофеев.
Президент России Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирного решения конфликта. В МИД заявили, что практически нет сомнений, что за случившимся стоит Киев.
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Генпрокуратура самопровозглашенной республики возбудила уголовное дело по статье "Теракт".