Западные спецслужбы причастны к убийству Захарченко: в ДНР есть доказательства

Ранее парламент республики проголосовал за досрочное снятие полномочий главы ДНР с Александра Захарченко в связи с его смертью в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка.

СУХУМ, 15 сен — Sputnik. Убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко совершено при содействии западных спецслужб, заявил журналистам врио главы ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости. © Sputnik . Михаил Пархоменко Гостеприимный хозяин, командир и боец: в Абхазии вспоминают Захарченко

"Теракт совершен при участии пятого департамента ДКР СБУ <…>. В результате дальнейшей работы спецслужб, анализа остатков взрывного устройства выявлены высокие технологии, не применяемые ранее СБУ. Это дает понимание, что данный теракт совершен при содействии западных спецслужб", — заявил Пушилин.

Он подчеркнул, что помощь в расследовании теракта оказывает Россия.

У правоохранителей ДНР "есть понимание, кто это сделал", резюмировал он

"Один человек задержан, который дал полную раскладку, показания", — сказал врио главы республики.

Лидер ДНР Александр Захарченко и его телохранитель погибли 31 августа в результате подрыва бомбы в ресторане "Сепар" в центре Донецка. Тяжелые ранения получил министр доходов и сборов Александр Тимофеев.

Президент России Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирного решения конфликта. В МИД заявили, что практически нет сомнений, что за случившимся стоит Киев.

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Генпрокуратура самопровозглашенной республики возбудила уголовное дело по статье "Теракт".