14:46 15 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.28
  • EUR79.95
Поиск
Новый премьер-министр ДНР Александр Захарченко на пресс-конференции в Донецкой областной государственной администрации

Западные спецслужбы причастны к убийству Захарченко: в ДНР есть доказательства

© Sputnik . Mikhail Voskresensky
Новости
Получить короткую ссылку
114 0 0

Ранее парламент республики проголосовал за досрочное снятие полномочий главы ДНР с Александра Захарченко в связи с его смертью в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка.

СУХУМ, 15 сен — Sputnik. Убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко совершено при содействии западных спецслужб, заявил журналистам врио главы ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости.

Сборка первых автобусов на государственном предприятии Донецкгормаш
© Sputnik . Михаил Пархоменко
Гостеприимный хозяин, командир и боец: в Абхазии вспоминают Захарченко

"Теракт совершен при участии пятого департамента ДКР СБУ <…>. В результате дальнейшей работы спецслужб, анализа остатков взрывного устройства выявлены высокие технологии, не применяемые ранее СБУ. Это дает понимание, что данный теракт совершен при содействии западных спецслужб", — заявил Пушилин.

Он подчеркнул, что помощь в расследовании теракта оказывает Россия.

 У правоохранителей ДНР "есть понимание, кто это сделал", резюмировал он

"Один человек задержан, который дал полную раскладку, показания", — сказал врио главы республики.

Лидер ДНР Александр Захарченко и его телохранитель погибли 31 августа в результате подрыва бомбы в ресторане "Сепар" в центре Донецка. Тяжелые ранения получил министр доходов и сборов Александр Тимофеев.

Президент России Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирного решения конфликта. В МИД заявили, что практически нет сомнений, что за случившимся стоит Киев.

Герой Донбасса: в память об Александре Захарченко>>

Генпрокуратура самопровозглашенной республики возбудила уголовное дело по статье "Теракт".

Теги:
теракт, спецслужбы, Александр Захарченко, Донбасс, Украина


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Монтаж металлоконструкций
    Украинцы идут!

    Безвизовый режим и расширение списка профессий для приглашенных работников сделали Украину главным поставщиком гастарбайтеров для Латвии.

  • Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, архивное фото
    Юность в сапогах

    Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис предложил снизить максимальный призывной возраст на три года — до 23 лет.

  • За рулем, автомобиль
    Не штрафы, а разорение

    В Молдове ужесточают наказание за нарушения ПДД. Что грозит нерадивым водителям – в материале Sputnik.

  • Выступление представителей Таджикистана на пятой рабочей сессии ежегодного совещания БДИПЧ ОБСЕБДИПЧ ОБСЕ
    Достойно сожаления

    В Душанбе выразили сожаление, что ОБСЕ предоставила площадку для выступления запрещенной в Таджикистане экстремистской партии.

  • Визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Узбекистан
    Только конкретика

    О чем договорились президенты Узбекистана и Беларуси Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко по итогам встречи в Ташкенте - в материале Sputnik.

  • 1-я пехотная бригада отработала сотрудничество с полицией и спасательной службой Эстонии
    "Яростный можжевельник"

    В полусотне километров от России Силы обороны Эстонии отработали сотрудничество с полицейскими и спасателями в условиях "возможного кризиса или конфликта".

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Если соберетесь в Солсбери, какие достопримечательности посетить
Кузнец из Израиля делает цветы из бомб
Способ самовыражения: израильский кузнец превращает снаряды в цветы
Эволюция iPhone
Эволюция iPhone

Соцсети

Sputnikabkhazia