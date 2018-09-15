Минздрав России приказал жить: три принципа долголетия

Долголетие примерно на 80 процентов объясняется образом жизни и на 20 процентов — генетикой. Как правило, долгожители не злоупотребляют алкоголем и не курят.

СУХУМ, 15 сен — Sputnik. Правильное питание, физическая и социальная активность — это основы долголетия, заявила главный гериатр министерства здравоохранения Ольга Ткачева, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал RT.

Дряхлость в первую очередь объясняется атрофией мыщц. Исключительно физическая активность способствует сохранению мышечной силы и массы, а значит, что безусловно продлевает молодость. Особое значение имеет сбалансированный рацион, в котором должно присутствовать достаточное количество овощей и фруктов. Третий важный принцип — социальная активность. Чем больше человек востребован, тем дольше он живет, подчеркнула гериатр.

"Самый главный миф состоит в том, что все определяет генетика и только генетика. На самом деле все определяют генетика и образ жизни", — подытожила Ткачева.

Ткачева пояснила, что это основные принципы, однако далеко не все. Для сохранения здоровья и жизни также важно высыпаться, контролировать уровень артериального давления и холестерина и отказаться от вредных привычек.

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Для тренировки ума и памяти очень важен когнитивный тренинг: изучение иностранных языков, запоминание стихов и песен, разгадывание кроссвордов и другая умственная нагрузка, добавила врач.