Зал встретил смехом выступление Трампа на Генассамблее ООН

Президент США Дональд Трамп выступил на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Большую часть своей речи он посвятил международным проблемам.

СУХУМ, 26 сен — Sputnik. Выступление президента США Дональда Трампа на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН вызвало смех в зале, передает РИА Новости. © REUTERS / Leah Millis Трамп призвал ОПЕК "сейчас же" снизить цены на нефть

Трамп появился в зале выступлений с опозданием. Его выступление было запланировано вторым, сразу после президента Бразилии, однако президенту Генассамблеи Марии Эспиносе Гарсес, чтобы заполнить возникшую паузу, пришлось пригласить на подиум главу Эквадора Ленина Морено.

Когда, наконец, Трамп поднялся на трибуну, то начал свою речь рассказом о том, как обстоят дела в США после его прихода в Белый дом. Традиционно он заявил, что "меньше чем за два года" достиг большего, чем его предшественники за аналогичный период, после чего присутствующие рассмеялись.

"Не ожидал такой реакции, но это нормально", — немного смутился Трамп, продолжив рассказывать о росте экономики, сокращении безработицы и других успехах.

В своей речи Трамп предрек усиление санкций в отношении Ирана и после ранее анонсированного пакета мер, который вступит в силу 5 ноября.

Говоря о ситуации в международной торговле, Трамп заявил, что она нуждается в переменах. США хотят видеть торговлю "честной", поэтому работают над устранением дисбаланса и пересматривают соглашения с рядом стран.

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Также американский лидер подверг критике ОПЕК и выразил уверенность, что страны — члены этой организации "обкрадывают остальной мир", и это не должно никому нравиться.

В своей речи президент США поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за "смелость", но подчеркнул, что "многое еще предстоит сделать".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя выступление Трампа на Генассамблее ООН, подчеркнула, что он вспомнил о России лишь один раз, в связи с энергетическим сотрудничеством с Германией.

"Красной нитью в выступлении Трампа на ГА ООН прошли две темы: необходимость защиты собственного суверенитета и безальтернативность отстаивания национальных интересов. Что примечательно, это касалось не только США, но и всех стран мира", — написала дипломат на своей странице в Facebook.

"Россию решил, видимо, всуе не упоминать. Сказал только, что Германия должна срочно переориентироваться на другие энергетические возможности, иначе будет зависеть от России. На этих словах делегация ФРГ захихикала", — подчеркнула Захарова.

Трамп регулярно заявляет о своих успехах на посту президента. Так, в минувшем августе он опубликовал на своей странице в Twitter видео, где рассказал об успехах, которых удалось добиться американской экономике за время его пребывания у власти.

"В настоящее время экономика самая сильная в истории нашей страны", — заявил Трамп.

Он отметил, что, пока за пределами Соединенных Штатов ситуация нестабильная, в стране устанавливаются производственные рекорды.

Американский лидер ранее заявил, что ставит себе наивысшую оценку за достижения на данном посту.

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"Я ставлю себе пять с плюсом. Не думаю, что какой-либо президент добился того, чего добился я за короткий период", — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.