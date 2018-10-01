Агрба о фестивале "Апсны" в Москве: привезли солнце из Абхазии

О том, как прошел фестиваль Абхазии в Москве 30 сентября, в день Победы и Независимости, в интервью на радио Sputnik рассказал глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба.

"Мы привезли солнце из Абхазии в Москву, здесь прекрасная погода, очень солнечно, очень много людей. Все началось с концерта, очень хорошего, замечательного, интересного. У нас свадьба была инсценирована, работал фуд-маркет, работала школа абхазского языка, "Брехаловка", была лекция по абхазскому долголетию, нашу продукцию всю раскупили, хотя мы привезли очень много чего. Все замечательно, мы очень довольны", — сказал глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба в интервью радио Sputnik Абхазия.

Маленькая Апсны в большой Москве>>



30 сентября 1993 года Абхазская армия освободила страну от войск Госсовета Грузии и вышла на границу по реке Ингур. В войне против Грузии с абхазской стороны погибли около 3,5 тысяч человек, порядка пяти тысяч получили ранения и более двухсот человек пропали без вести.

Абхазская свадьба в мегаполисе: в Москве прошел фестиваль "Апсны">>