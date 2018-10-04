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Контрольно-пропускной пункт в городе Идлиб, Сирия

В Идлибе боевики обстреляли мирных людей, двигавшихся по гуманитарному коридору

© REUTERS / Ammar Abdullah
Новости
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Ранее Россия и Турция договорились создать демилитаризованную зону в Идлибе.

СУХУМ, 4 окт – Sputnik. Cирийский военный источник сообщил, что боевики террористических группировок обстреляли мирных жителей, желавших попасть на контролируемую правительством Сирии территорию в провинции Идлиб по гуманитарному коридору, передает РИА Новости.

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"Террористические группировки обстреляли гуманитарный коридор Абу-эд-Духур и шедших по нему мирных жителей. Это неудивительно, это их обычная тактика, они так делали и раньше – например, когда были организованы коридоры для выхода из лагеря аль-Вафидин, из Восточной Гуты", — заявил источник.

О раненых или погибших не сообщается. Конкретные названия группировок источник называть не стал.

"Их много, они – террористы", — отметил он.

Источник также сообщил, что сирийская армия в четверг отразила атаку отряда боевиков в 35 километрах к северу от города Хама на границе с провинцией Идлиб.

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"Они попытались проникнуть на позиции сирийской армии, но попытка была предотвращена. Несколько боевиков ликвидированы", — сообщил источник.

Теги:
обстрелы, Идлиб, Сирия


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