В летящий самолет с принцем Гарри и Меган Маркл ударила молния

СУХУМ, 14 окт — Sputnik. В самолет Dassault Falcon 7X, на борту которого находился принц Гарри с супругой Меган Маркл ударила молния, электрический разряд напряжением около 30 миллионов вольт, сообщает портал "24МИР".
Борт получил повреждения, но никто не пострадал, однако королевская пара сильно перепугалась. Если бы молния ударила в корпус самолета немного левее, то могла бы повредить важное навигационное оборудование: это с большой долей вероятности привело бы к трагедии
Пара благополучно прибыла в аэропорт Схипхол, а их самолет был отправлен на ремонт.
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Гарри и Меган вступили в брак 19 мая 2018 года. Церемония прошла в Виндзорском замке и привлекла огромное внимание СМИ. После свадьбы молодожены получили титулы герцога и герцогини Сассекских.
Два дня назад в Виндзорском замке прошла еще одна королевская свадьба. Внучка Елизаветы II принцесса Йоркская Евгения вышла замуж за представителя бренда текилы и бывшего менеджера популярного ночного клуба Mahiki Джека Бруксбэнка.