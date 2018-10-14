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Принц Гарри и его невеста американская модель, актриса Меган Маркл

В летящий самолет с принцем Гарри и Меган Маркл ударила молния

© REUTERS / Niall Carson/Pool
Новости
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Инцидент произошел еще в конце сентября, когда супруги летели из Лондона в Амстердам.

СУХУМ, 14 окт — Sputnik. В самолет Dassault Falcon 7X, на борту которого находился принц Гарри с супругой Меган Маркл ударила молния, электрический разряд напряжением около 30 миллионов вольт, сообщает портал "24МИР".

Свадьба Принца Гарри и Меган Марк
© AFP 2018 /
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Борт получил повреждения, но никто не пострадал, однако королевская пара сильно перепугалась. Если бы молния ударила в корпус самолета немного левее, то могла бы повредить важное навигационное оборудование: это с большой долей вероятности привело бы к трагедии

Пара благополучно прибыла в аэропорт Схипхол, а их самолет был отправлен на ремонт.

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Гарри и Меган вступили в брак 19 мая 2018 года. Церемония прошла в Виндзорском замке и привлекла огромное внимание СМИ. После свадьбы молодожены получили титулы герцога и герцогини Сассекских.

Два дня назад в Виндзорском замке прошла еще одна королевская свадьба. Внучка Елизаветы II принцесса Йоркская Евгения вышла замуж за представителя бренда текилы и бывшего менеджера популярного ночного клуба Mahiki Джека Бруксбэнка.

Свадьба британской принцессы Евгении Йоркская и Джека Бруксбанка (12 октября 2018). Виндзор
© AFP 2018 / STEVE PARSONS
Свадьба британской принцессы Евгении Йоркская и Джека Бруксбанка (12 октября 2018). Виндзор


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