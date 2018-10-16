Евросоюз намерен вводить санкции за кибератаки

Ранее министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что между ее страной и Россией идет кибервойна.

СУХУМ, 16 окт — Sputnik. Высокопоставленный источник в ЕС рассказал, что во время саммита ЕС, который пройдет в Брюсселе 18 октября, прозвучит призыв к усилению ответов на гибридные угрозы и угрозы в сфере кибербезопасности и созданию режима санкций в связи с кибератаками, передает РИА Новости.

"Учитывая недавние кибератаки против ОЗХО в Гааге, лидеры призовут к дальнейшему усилению устойчивости и ответа на гибридные и киберугрозы, а также химические, биологические и ядерные угрозы. Евросовет, как ожидается, поддержит одобрение министрами иностранных дел 15 октября нового режима ограничительных мер в связи с угрозой химоружия", — заявил источник.

По его словам, эти дискуссии пройдут в контексте попыток кибератаки против ОЗХО, а также инцидента в Солсбери.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Министр обороны Нидерландов рассказала о кибервойне с Россией

Ранее министр обороны Нидерландов Бейлевелд заявила, что нидерландским спецслужбам удалось предотвратить хакерскую атаку на сервера Организации по запрещению химического оружия, которую якобы пытались провести четверо россиян. Кроме того, они пытались получить доступ к файлам по расследованию крушения рейса МН17. По словам министра, этих людей, у которых были дипломатические паспорта, выслали из страны еще в апреле.

Одновременно с Нидерландами с обвинениями выступили Великобритания, США и Канада. Они заявили, что "офицеры ГРУ" якобы организовали серию хакерских атак по всему миру.

В Москве обвинения назвали "очередной срежиссированной пропагандистской" акцией и заявили, что развязанная "антироссийская кампания шпиономании" наносит серьезный вред международным отношениям.