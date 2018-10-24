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Совместный центр тренировок и оценок Грузия-НАТО (JTEC) на территории военной базы в Крцаниси

Шойгу о военных силах США в Европе: их конечная цель - мобильность

© Sputnik Александр Имедашвили
Новости
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Ранее на полях Пятого совещания министров обороны АСЕАН и партнеров по диалогу ("СМОА плюс"), которое проходило в Сингапуре, состоялась первая личная встреча министров обороны России и США Сергея Шойгу и Джеймса Мэттиса.

СУХУМ, 24 окт – Sputnik. Запад концентрирует усилия на обеспечении военной мобильности, конечная цель которой — быстрое перемещение американских войск по территории Европы, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в среду на совместной коллегии военных ведомств Российской Федерации и Белоруссии.

"Усиливается напряженность в связи с действиями Запада по повышению военной мобильности, конечная цель которой — обеспечить быстрое перемещение американских войск и сил по территории Европы", — сказал Шойгу.

По его словам, для организации приема и размещения войск усиления в странах Балтии и восточноевропейских государствах сформированы координационные центры, подготовлены передовые аэродромы, модернизированы морские порты, создастся система заблаговременного складирования имущества и вооружения.

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"Совершенствование инфраструктуры проводится с целью минимизировать сроки переброски войск из глубокого тыла к внешним границам и тем самым повысить наступательные возможности", — подчеркнул российский министр.

Теги:
армия, НАТО, Евросоюз, Сергей Шойгу, США, Россия


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